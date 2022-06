Brskalnik Internet Explorer po 27 letih odhaja v zgodovino

Internet Explorer se je prvič pojavil leta 1995 kot del operacijskega sistema Windows 95. Leta 2016 so ga v Microsoftu prenehali razvijati, saj so predstavili nov brskalnik Edge.

Explorer je bil včasih najpogosteje uporabljeni spletni brskalnik. Njegova priljubljenost je vrhunec s 95-odstotnim tržnim deležem dosegla leta 2003.

Z zagonom Firefoxa leta 2004 in Google Chroma leta 2008 ter rastjo priljubljenosti mobilnih operacijskih sistemov, kot so Android in iOS, se je priljubljenost Explorerja močno zmanjšala.