Bruselj proti 'neskončnemu podrsavanju med vsebinami'

Posebno zaskrbljujoče za Bruselj so funkcije, kot so neskončno podrsavanje med vsebinami, visoko personalizirani tokovi novic in samodejno predvajanje videoposnetkov, sporočilo komisije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu očitala, da ni uspel omejiti tveganj, ki jih te platforme predstavljajo za uporabnike, zlasti otroke in ranljive odrasle, zaradi funkcij, zasnovanih na način, da jih zadržujejo na Facebooku in Instagramu.

Bruselj je v danes objavljeni prvi oceni navedel, da mora Meta izvesti spremembe v zasnovi tako Facebooka kot Instagrama, potem ko je ugotovil, da sta platformi kršili pravila EU o vsebinah.

Spremembe, ki jih predlagajo v Bruslju, med drugim vključujejo izključitev samodejnega predvajanja vsebin, uvedbo učinkovitih premorov pri uporabi zaslona ter prilagoditev sistema za priporočanje vsebin.

"Zaščita telesnega in duševnega zdravja Evropejcev mora biti prednostna naloga platform družbenih medijev," je v izjavi dejala vodja oddelka EU za tehnologijo Henna Virkkunen.

V Meti se z ugotovitvami komisije ne strinjajo, vendar bodo z EU še naprej "konstruktivno sodelovali", poroča AFP.

Če bodo prve ugotovitve komisije glede Meta potrjene, lahko EU podjetju naloži globo v višini do šestih odstotkov skupnega letnega prometa podjetja na svetovni ravni.

Komisija je sicer podobno spremembo zasnove februarja letos naložila družbenemu omrežju TikTok.