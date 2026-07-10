Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Bruselj proti 'neskončnemu podrsavanju med vsebinami'

Bruselj, 10. 07. 2026 13.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Družbena omrežja

Evropska komisija je podjetju Meta naložila spremembo zasnove družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki da s funkcijami, kot so neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin, povzročata zasvojenost med uporabniki. V nasprotnem primeru podjetju grozi visoka globa.

Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu očitala, da ni uspel omejiti tveganj, ki jih te platforme predstavljajo za uporabnike, zlasti otroke in ranljive odrasle, zaradi funkcij, zasnovanih na način, da jih zadržujejo na Facebooku in Instagramu.

Posebno zaskrbljujoče za Bruselj so funkcije, kot so neskončno podrsavanje med vsebinami, visoko personalizirani tokovi novic in samodejno predvajanje videoposnetkov, sporočilo komisije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Družbena omrežja
Družbena omrežja
FOTO: Shutterstock

Bruselj je v danes objavljeni prvi oceni navedel, da mora Meta izvesti spremembe v zasnovi tako Facebooka kot Instagrama, potem ko je ugotovil, da sta platformi kršili pravila EU o vsebinah.

Spremembe, ki jih predlagajo v Bruslju, med drugim vključujejo izključitev samodejnega predvajanja vsebin, uvedbo učinkovitih premorov pri uporabi zaslona ter prilagoditev sistema za priporočanje vsebin.

"Zaščita telesnega in duševnega zdravja Evropejcev mora biti prednostna naloga platform družbenih medijev," je v izjavi dejala vodja oddelka EU za tehnologijo Henna Virkkunen.

V Meti se z ugotovitvami komisije ne strinjajo, vendar bodo z EU še naprej "konstruktivno sodelovali", poroča AFP.

Če bodo prve ugotovitve komisije glede Meta potrjene, lahko EU podjetju naloži globo v višini do šestih odstotkov skupnega letnega prometa podjetja na svetovni ravni.

Komisija je sicer podobno spremembo zasnove februarja letos naložila družbenemu omrežju TikTok.

Zdravljenje, ki ga čakajo bolniki z rakom: 'Natančnega datuma ni mogoče navesti'

24ur.com Žvižgač: Twitter je tako ranljiv, da ogroža celo nacionalno varnost ZDA
24ur.com Bruselj: Meta ne zagotavlja ustrezne zaščite otrok na Instagramu in Facebooku
24ur.com Konec političnih oglasov na Facebooku in Instagramu
24ur.com Poziv proti javnemu naročilu za UI: spodkopavanje digitalne suverenosti
Cekin.si Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
24ur.com Meta po ugotovitvah Bruslja z modelom 'plačaj ali privoli' krši pravila EU
24ur.com Applu zaradi kršitev pravil EU grozi več milijard evrov globe
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Njene obline so njen zaščitni znak: Sofía Vergara tudi pri 54 letih buri domišljijo
Njene obline so njen zaščitni znak: Sofía Vergara tudi pri 54 letih buri domišljijo
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804