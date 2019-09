Bugatti poskrbel za nov mejnik, merilniki hitrosti so se ustavili pri 490 kilometrih na uro

Človeška tekma s hitrostjo in zmogljivostjo avtomobilov je bogatejša za nov mejnik. Mejnik 490 kilometrov na uro, ki so si ga želeli doseči in preseči vsaj trije tekmeci, uspelo pa je Bugattiju. Na dirkališču v Nemčiji so s predelano različico sicer znanega modela Chiron merilnike hitrosti zaustavili pri točno 490,484 kilometra na uro. Potem pa nenadoma napovedali, da se iz tekme za hitrostne rekorde umikajo.

