Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija
Oglas

BYD tehnologija DM: Električno, ko želite. Bencinsko, ko potrebujete

Ljubljana, 16. 09. 2026 11.13 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR ČLANEK

Kaj če bi lahko večino vsakodnevnih poti opravili tiho in udobno na elektriko, za daljše poti pa vam ne bi bilo treba razmišljati o dosegu ali iskanju polnilnic? Prav to je bistvo BYD-jeve tehnologije Super Hybrid DM, ki združuje prednosti električne mobilnosti in klasičnega pogona ter jih prilagaja različnim situacijam na cesti. Gre za priključno-hibridno tehnologijo, pri kateri električni pogon igra osrednjo vlogo, bencinski motor pa poskrbi za dodatno prilagodljivost in svobodo pri daljših poteh. Kako se to pozna v praksi, dobro pokaže BYD SEAL 6 DM-i, ki mogoča, da je vsakdan lahko električen, daljša pot pa brezskrbna.

Največ časa v avtomobilu običajno preživimo na krajših poteh. Do službe, v trgovino, po otroke, na trening ali na kavo. Prav pri takšnih vožnjah pride do izraza tehnologija Dual Mode oz. DM. Z dovolj napolnjeno baterijo lahko številne vsakodnevne poti opravimo v električnem načinu, brez hrupa klasičnega motorja in z značilno gladkim ter odzivnim občutkom električnega pogona.

A prednost sistema Super Hybrid z DM tehnologijo je prav v njegovi prilagodljivosti. Ko se pot podaljša, ko se odpravimo na dopust ali nas čaka daljša službena pot, v zgodbo vstopi bencinski motor, ki ga sistem učinkovito povezuje z električnim pogonom. Voznik tako dobi izkušnjo elektrificirane vožnje, hkrati pa ohrani svobodo, ki jo daje klasičen motor z notranjim zgorevanjem.

pr članek

Tehnologija, ki se prilagaja vam

Tehnologija Super Hybrid DM različna vira energije uporablja glede na vozne razmere in potrebe. Za uporabnika to pomeni predvsem manj razmišljanja. Ni treba izbirati med električnim avtomobilom z omejitvami pri daljših poteh in klasičnim avtomobilom, ki za vsako mestno vožnjo uporablja motor z notranjim zgorevanjem.

Pri SEAL 6 DM-i je to mogoče zelo konkretno občutiti. Z do 105 kilometri električnega dosega lahko velik del vsakodnevne vožnje opravimo na elektriko, skupni doseg do 1.505 kilometrov po WLTP pa omogoča tudi daljše poti brez nenehnega preverjanja, kje bo naslednja polnilnica.

pr članek

Brez kompromisov pri udobju

Elektrificiran pogon je le del zgodbe. Avtomobil mora biti še vedno udoben, prostoren in dovolj vsestranski za življenje, ki ga živimo. Prav zato je SEAL 6 DM-i avtomobil, ki želi biti enako domač na vsakodnevni poti v službo kot na daljšem potovanju.

Dinamično in elegantno oblikovanje dopolnjuje sodobna notranjost z velikim 15,6-palčnim vrtljivim zaslonom na dotik in digitalnim voznikovim prikazovalnikom. Prostora je dovolj za potnike in prtljago, prtljažnik pa ponuja 491 litrov oziroma do 1.370 litrov s podrtimi zadnjimi sedeži.

Pri BYD tehnologija ostaja v službi uporabnika. Bogata dodatna oprema in funkcije pa vsakodnevno vožnjo naredijo bolj preprosto, udobno in prilagodljivo.

pr članek

BYD: avtomobilska znamka, ki razmišlja drugače

Razumevanje tehnologije DM je povezano tudi z razumevanjem znamke BYD. Ta se razlikuje od tradicionalnih avtomobilskih znamk, saj na avtomobilsko industrijo gleda skozi povsem drugačna očala. Svoj pristop je zgradila na trajnostni mobilnosti in elektrificirano prihodnost postavila v središče svoje vizije.

Prav ta usmerjenost v elektrifikacijo daje tehnologiji DM-i drugačen značaj. BYD ni tradicionalnemu avtomobilu preprosto dodal električnega motorja. Pri njegovem pristopu je električni pogon del širše zasnove vozila, okoli katere je zgrajen celoten pogonski sistem. Visokozmogljiva baterija zagotavlja večino energije, zato je vsakodnevna vožnja naravna in podobna vožnji z električnim vozilom.

Za različne življenjske sloge

Tehnologija Super Hybrid DM je zanimiva za voznike, ki svojega življenjskega sloga ne želijo prilagajati avtomobilu. Za družine, ki med tednom avto uporabljajo za opravke, za poslovne uporabnike, ki veliko časa preživijo na cesti, in za vse, ki želijo ob koncu tedna preprosto odpeljati na drugo stran Slovenije ali čez mejo.

Zaradi tega je odlična alternativa ne le blagim hibridom, temveč tudi tradicionalnim modelom z motorji na notranje izgorevanje. In kar je bistveno, avtomobili s tehnologijo DM znajo izkoristiti prednosti obeh pogonskih svetov. Električnega, ko ga želite. Bencinskega, ko ga potrebujete.

Izberi svoj BYD s pogonom Super Hybrid s tehnologijo DM in si rezerviraj testno vožnjo.


Naročnik oglasne vsebine je BYD

BYD Avtomobilizem Super Hybrid DM Elektična mobilnost
Cekin.si BYD s sistemom za polnjenje avtomobilskih baterij v petih minutah
24ur.com Prva električna cesta na svetu
24ur.com Svoj električni avto lahko po novem napolnite tukaj
24ur.com Kako izbrati svoj prvi električni skiro?
Caszazemljo Električni skuterji, kolesa: poznate njihovo 'temno plat'?
Moskisvet.com Kateri električni skiro izbrati?
24ur.com Preizkus električne mobilnosti na Norveškem: realnost za volanom
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
bibaleze
Portal
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"
Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"
Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda
Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po devetih letih zakona
Dnevni horoskop: Ribe čaka vznemirjenje, raki bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe čaka vznemirjenje, raki bodo občutljivi
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Zlato ali 10.000 evrov na računu? Razlika čez 20 let vas lahko preseneti
Zlato ali 10.000 evrov na računu? Razlika čez 20 let vas lahko preseneti
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Po devetih letih je konec ...
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
dominvrt
Portal
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
okusno
Portal
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Pozabite na težka jesenska kosila: 7 idej za nekoliko lažji obrok
Pozabite na težka jesenska kosila: 7 idej za nekoliko lažji obrok
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956