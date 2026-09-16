BYD tehnologija DM: Električno, ko želite. Bencinsko, ko potrebujete

Največ časa v avtomobilu običajno preživimo na krajših poteh. Do službe, v trgovino, po otroke, na trening ali na kavo. Prav pri takšnih vožnjah pride do izraza tehnologija Dual Mode oz. DM. Z dovolj napolnjeno baterijo lahko številne vsakodnevne poti opravimo v električnem načinu, brez hrupa klasičnega motorja in z značilno gladkim ter odzivnim občutkom električnega pogona. A prednost sistema Super Hybrid z DM tehnologijo je prav v njegovi prilagodljivosti. Ko se pot podaljša, ko se odpravimo na dopust ali nas čaka daljša službena pot, v zgodbo vstopi bencinski motor, ki ga sistem učinkovito povezuje z električnim pogonom. Voznik tako dobi izkušnjo elektrificirane vožnje, hkrati pa ohrani svobodo, ki jo daje klasičen motor z notranjim zgorevanjem.

Tehnologija, ki se prilagaja vam

Tehnologija Super Hybrid DM različna vira energije uporablja glede na vozne razmere in potrebe. Za uporabnika to pomeni predvsem manj razmišljanja. Ni treba izbirati med električnim avtomobilom z omejitvami pri daljših poteh in klasičnim avtomobilom, ki za vsako mestno vožnjo uporablja motor z notranjim zgorevanjem. Pri SEAL 6 DM-i je to mogoče zelo konkretno občutiti. Z do 105 kilometri električnega dosega lahko velik del vsakodnevne vožnje opravimo na elektriko, skupni doseg do 1.505 kilometrov po WLTP pa omogoča tudi daljše poti brez nenehnega preverjanja, kje bo naslednja polnilnica.

Brez kompromisov pri udobju

Elektrificiran pogon je le del zgodbe. Avtomobil mora biti še vedno udoben, prostoren in dovolj vsestranski za življenje, ki ga živimo. Prav zato je SEAL 6 DM-i avtomobil, ki želi biti enako domač na vsakodnevni poti v službo kot na daljšem potovanju. Dinamično in elegantno oblikovanje dopolnjuje sodobna notranjost z velikim 15,6-palčnim vrtljivim zaslonom na dotik in digitalnim voznikovim prikazovalnikom. Prostora je dovolj za potnike in prtljago, prtljažnik pa ponuja 491 litrov oziroma do 1.370 litrov s podrtimi zadnjimi sedeži. Pri BYD tehnologija ostaja v službi uporabnika. Bogata dodatna oprema in funkcije pa vsakodnevno vožnjo naredijo bolj preprosto, udobno in prilagodljivo.

BYD: avtomobilska znamka, ki razmišlja drugače

Razumevanje tehnologije DM je povezano tudi z razumevanjem znamke BYD. Ta se razlikuje od tradicionalnih avtomobilskih znamk, saj na avtomobilsko industrijo gleda skozi povsem drugačna očala. Svoj pristop je zgradila na trajnostni mobilnosti in elektrificirano prihodnost postavila v središče svoje vizije. Prav ta usmerjenost v elektrifikacijo daje tehnologiji DM-i drugačen značaj. BYD ni tradicionalnemu avtomobilu preprosto dodal električnega motorja. Pri njegovem pristopu je električni pogon del širše zasnove vozila, okoli katere je zgrajen celoten pogonski sistem. Visokozmogljiva baterija zagotavlja večino energije, zato je vsakodnevna vožnja naravna in podobna vožnji z električnim vozilom.

Za različne življenjske sloge