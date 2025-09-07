Čaka nas popolni Lunin mrk: Luna bo v rdečih odtenkih

Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja nahaja točno med Soncem in Luno. Takrat se Luna znajde v Zemljini senci.

"Scenografija popolnega Luninega mrka v nedeljo zvečer bo precej zanimiva, vse skupaj se bo začelo dejansko dogajati že tam ob 17.26 po srednjeevropskem poletnem času, ko bo Luna začela prehajati v Zemljino polsenco, vendar tega pojava s prostimi očmi ne zaznamo," je za STA povedal profesor na mariborski filozofski fakulteti in predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna.

Gledano iz Maribora, bo Luna v Zemljino senco začela prehajati okoli 18.26, a tudi takrat tega še ne bo možno opazovati, saj bo Luna nad matematično obzorje vzšla šele ob 19.21, nad dejansko obzorje pa še kasneje. Najbolj zanimiva faza, to je začetek popolnega Luninega mrka, se bo začela okoli 19.29, ko bo Luna le stopinjo nad obzorjem. Vrhunec popolne faze bo nastopil okoli 20.11, medtem ko bo Luna ob okoli 20.52 začela izstopati iz Zemljine sence v polsenco.

"Če vzamemo čez palec, bomo lahko približno eno uro in tri četrt opazovali ta naravni pojav, predvsem to drugo fazo, ko bo Luna od konca mrka lezla proti robu Zemljine sence in iz tega počasi prehajala," je dodal Žiberna.

Popolni Lunin mrk bo pri nas v večini potekal torej še v večernem mraku, saj bo tega dne Sonce za matematično obzorje v Mariboru zašlo ob 19.25, medtem ko se bo prava noč začela ob 21.11.