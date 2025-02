Čaka nas zadnja polna planetarna parada do leta 2040

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Moška, oba zasebna podjetnika, sta se srečala na hodniku pred pisarno davčnega inšpektorja. Prvi je potrkal in vstopil. Ko je čez pet minut izstopil, je bil skoraj gol. Drugi moški ga je vprašal: "Kaj pa se je zgodilo z vami?" "Saj vidite! Še zadnjo srajco so mi slekli!" Vstopil je drugi moški, ostal v pisarni dalj časa kot prvi in se pojavil na hodniku popolnoma gol, pa še lepilni trak je imel nalepljen spredaj in zadaj. Prvi možakar, ki je drugega čakal na hodniku, se je zgrozil: "O, bog, kar so pa vam storili?" "Slekli so me do golega, pa še plin in vodo so mi zaprli!"