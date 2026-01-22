Naslovnica
Znanost in tehnologija

Čaroben ples luči nad Zemljinim svodom

Washington, 22. 01. 2026 13.37

Avtor:
M.P.
Severni sij iz vesolja

Ruski kozmonavt Sergej Kud-Sverčkov je z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) posnel osupljive barve severnega sija, ki je plapolal nad Zemljo. Svetloba je bila posneta v času ene najmočnejših Sončnih neviht, ki nas je zadela v več kot 20 letih.

Živobarvni ples luči, ki je pred dnevi očaral večji del sveta, so lahko opazovali tudi tisti, ki so se takrat nahajali visoko nad našim planetom. Ruski kozmonavt Sergej Kud-Sverčkov je tako uspel posneti edinstveni dogodek, ki je presenetil tudi marsikoga na Zemlji.

Čeprav so severni siji v času povečane aktivnosti Sonca pogosto dosegli tudi nižje geografske širine, pa tako obsežnega in intenzivnega ni bilo moč videti vsaj zadnjih 20 let. Osrčje naše galaksije je namreč doživelo največjo geomagnetno nevihto oz. Sončev izbruh po letu 2003.

Geomagnetna nevihta je bila po moči ocenjena na četrto od petih stopenj. Kot so takrat sporočili iz Centra za napovedovanje vesoljskega vremena (SWPC), so bili potencialni učinki omejeni predvsem na vesoljske izstrelitve, letalstvo in satelitske operacije, so pojasnili.

Geomagnetni vihar ali geomagnetna nevihta je pojav, pri katerem se pod vplivom močnejšega in bolj dinamičnega sončevega vetra Zemljino magnetno polje stisne, zmanjša in spreminja. Med geomagnetnim viharjem se obroč polarnega sija razširi in polarni sij je viden dlje od polarnih območij proti ekvatorju. Močnejša kot je geomagnetna nevihta, dlje proti ekvatorju je viden polarni sij.

severni sij kozmonavt vesolje

KOMENTARJI

