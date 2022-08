'Če bi mlajši od 20 nehali kaditi, bi se umrljivost zaradi raka prepolovila'

Raziskovalci so pregledali podatke iz študije Globalno breme bolezni, poškodb in dejavnikov tveganja (GBD), ki obravnava 369 vzrokov smrti in invalidnosti ter 87 dejavnikov tveganja za 204 države in ozemlja. Natančneje, osredotočili so se na preučevanje vpliva 34 dejavnikov tveganja za smrt in slabo zdravje ter ugotovili, da ti dejavniki tveganja dejansko pojasnjujejo več kot 44 odstotkov smrti zaradi raka na svetu.

Da je imel prav, zdaj pritrjuje mednarodna študija, objavljena v reviji The Lancet, ki prikazuje dejanski vpliv rakotvornih snovi: skoraj polovica smrti zaradi raka na svetu leta 2019 (4,45 milijona) je posledica dejavnikov tveganja, ki se jim je mogoče izogniti. Med krivci so izpostavljeni tobak, alkohol, debelost, onesnaženost, nezdrava prehrana ali poklicna izpostavljenost škodljivim elementom, kot je azbest.

Stanje se razlikuje glede na države, je pa največje breme bolezni v najbolj razvitih državah, čeprav je tukaj boljša dostopnost do diagnoz in zdravljenja. Strokovnjakov to ne preseneča. Ko država raste, je manj nalezljivih in več kroničnih bolezni, pravijo.

Teža presnovnih dejavnikov narašča skupaj z debelostjo, ki je v zadnjih 20 letih skokovito narasla: po podatkih Our World in Data je bila debelost leta 1990 vzrok za dva milijona smrti, 2019 že za pet milijonov. Znanstvena skupnost je prav tako opozorila, da nezdrava prehrana in sedeči način življenja, ki vodita v debelost, še naprej naraščata - tudi pri otrocih.

Kljub dejstvu, da so ti dejavniki tveganja dobro znani, raziskava opozarja, da so se smrti, povezane s temi dejavniki, ki jih je seveda mogoče preprečiti, v zadnjem desetletju povečale za petino. In čeprav je tobak še vedno vodilni povzročitelj raka, so presnovna tveganja predstavljala največji odstotek povečanja smrti zaradi raka, pri čemer se je število smrti povečalo za 34,7 odstotka.

Da bi ugotovili vpliv vsakega od treh najbolj izpostavljenih faktorjev, so raziskovalci uporabili indikator DALY, ki meri globalno breme bolezni in izraža izgubljena leta zaradi bolezni, invalidnosti ali zgodnje smrti. Starostno standardizirana stopnja DALY za tobak je bila 677,3 izgubljenih let na 100.000 prebivalcev/leto, medtem ko je bila stopnja za alkohol 155 in za visok indeks telesne mase 134.

Med faktorji tveganja, ki jih izpostavljajo, so okoljski dejavniki tveganja, kot je onesnaženje, tvegano vedenje, kot je kajenje, pitje alkohola ali tvegana spolnost, potem so tukaj dejavniki tveganja, kot sta debelost ali visoka raven glukoze v krvi. A v središču pozornosti je predvsem tobak, ki spodbuja pojav do 16 vrst raka. Je najbolj odločilen dejavnik tveganja, svetlobna leta pred drugim, alkoholom, in tretjim, debelostjo, pravijo strokovnjaki.

Starostno prilagojena stopnja DALY za okoljske in poklicne dejavnike, kot je izpostavljenost onesnaženju ali rakotvornim snovem, kot so azbest, kadmij ali krom, skokovito narašča na Kitajskem in v skoraj vsej Evropi. Stopnja DALY za vedenjske dejavnike, kot so tobak, alkohol ali nezdrava prehrana, je nizka v skandinavskih državah, medtem ko je na primer v vzhodni Evropi in Argentini situacija slabša. Teža presnovnih tveganj se medtem najbolj kaže v ZDA, delu Latinske Amerike, Združenem kraljestvu in vzhodni Evropi.

El Pais izpostavlja, da raziskovalci opozarjajo na potrebo po "večji politični zavezanosti" k preprečevanju raka: "Na svetovni ravni je bil dosežen znaten napredek pri zmanjševanju izpostavljenosti tobaku, ki ga je mogoče povezati z usklajenimi nacionalnimi in mednarodnimi prizadevanji. Intervencije z davčnimi in regulativnimi politikami za kajenje, vključno s politiko prepovedi kajenja, povečanimi davki na tobak in prepovedjo oglaševanja, so imele pomembno vlogo pri teh prizadevanjih."

Strokovnjaki menijo, da v teoriji še kako dobro vemo, kaj ogroža ljudi, a v praksi ni potrebnih ukrepov. Strokovnjaki se zavzemajo tudi za zvišanje davkov na sladke pijače ali odstranitev avtomatov z nezdravimi izdelki iz šol.