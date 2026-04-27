'Če bi zlo lahko tvitalo, bi bilo to - to': gigant šel predaleč?

Manifest med drugim trdi, da ima Silicijeva dolina "moralni dolg" do Združenih držav Amerike, ter poudarja, da "zmožnost svobodnih in demokratičnih družb, da prevladajo, zahteva več kot moralni apel: zahteva trdo moč, trda moč v tem stoletju pa bo zgrajena na programski opremi."
Med 22 točkami dokument zagovarja ponovno uvedbo obveznega vojaškega roka, napoveduje konec "atomske dobe" in začetek "nove ere odvračanja, zgrajene na umetni inteligenci", ter poziva k odpravi povojnega "omejevanja" Nemčije in Japonske. Hkrati kritizira "plitvo skušnjavo praznega in votlega pluralizma" ter trdi, da "so nekatere kulture ustvarile ključne napredke, druge pa ostajajo disfunkcionalne in regresivne."
Ostri odzivi: "tehnofašizem" in "tehnofevdalizem"
Dokument je naletel na ostre odzive akademikov in analitikov. Filozof Mark Coeckelbergh z Univerze na Dunaju ga je označil za "tehnofašizem", medtem ko je nekdanji grški finančni minister Yanis Varoufakis govoril o "tehnofevdalizmu" in zapisal, da "če bi zlo lahko tvitalo, bi bilo to to."
Preiskovalni novinar Eliot Higgins opozarja, da ne gre za abstraktno filozofijo: "To niso ideje, ki lebdijo v praznini, temveč javna ideologija podjetja, katerega prihodki so odvisni od politike, ki jo zagovarja." Profesor Dave Karpf pa je dejal, da izvršni direktor Palantirja "deluje kot zlobnež iz Jamesa Bonda, le slabše oblečen".
Podjetje z globokimi vezmi z varnostnim aparatom
In ravno tukaj se za mnoge, ki molčijo ob običajni nebrzdani samovolji ameriških tehnoloških velikanov, ki svet razumejo kot svoje igrišče, skriva srž problem, zakaj menijo, da je manifest korak predaleč. Palantir, ustanovljen leta 2003 z zgodnjo podporo sklada In-Q-Tel, ima namreč večmilijardne pogodbe z ameriškim obrambnim ministrstvom, službo ICE in obveščevalnimi agencijami. Njegov sistem Maven, delno razvit z umetno inteligenco podjetja Anthropic, se uporablja za identifikacijo vojaških ciljev v vojni proti Iranu. Podjetje sodeluje tudi z izraelsko vojsko na palestinskih ozemljih. Zato, pravijo kritiki, ima manifest takšno težo.
Manifest Palantirja ne gre dovolj daleč, ocenjujejo kritiki z desnice
Ima pa manifest tudi svoje zagovornike oziroma tiste, ki menijo, da niti ne gre dovolj daleč. Tehnološka podjetja, kot je Palantir Technologies, se po mnenju nekaterih analitikov vse pogosteje znajdejo v politični dilemi. Po eni strani želijo ohraniti dostop do državnih pogodb, kar jih sili v navidezno politično nevtralnost. Po drugi strani pa zaznavajo vse večjo sovražnost z levega političnega spektra, ki tehnologijo pogosto vidi kot grožnjo obstoječim družbenim strukturam.
V takem okolju se postavlja vprašanje strategije: ali naj podjetje popusti in sodeluje z institucijami, tudi pri nadzornih tehnologijah, ali pa naj izbere bolj konfrontacijsko pot. V praksi, ocenjujejo opazovalci, je Palantir ubral mešanico obeh pristopov. Njegov soustanovitelj Peter Thiel je podprl gibanje MAGA in politično kampanjo Donalda Trumpa, hkrati pa podjetje ohranja tesne povezave z varnostnim aparatom, kar vzbuja nezaupanje tudi med nekaterimi konservativnimi glasovi.
Zagovorniki manifesta pa poudarjajo, da večina od 22 točk ne odstopa bistveno od stališč, ki so bila prisotna v republikanski politiki že v začetku 2000-ih.
Zakaj objava manifesta prav zdaj?
Vprašanje časa objave ni naključno. Politika podjetja Palantir Technologies in zaskrbljenost nad njegovim vplivom se v zadnjem obdobju krepita in vse bolj odmevata po zahodnih državah.
Poleg pomislekov med ameriškimi demokrati so podjetje kritizirali tudi politiki v Nemčiji, na Irskem in v Evropskem parlamentu. Eden izmed nemških poslancev in strokovnjakov za kibernetsko varnost je opozoril, da naj bi Palantirjevi produkti v več primerih ne dosegali varnostnih standardov znotraj Evropske unije.
Posebej ostra razprava se je razvila v Združenem kraljestvu, kjer je uvedba Palantirjeve tehnologije v nacionalni zdravstveni sistem sprožila močan politični odziv. Poslanci, ki zahtevajo, da bi država izkoristila možnost predčasne prekinitve 330-milijonske pogodbe z družbo, so podjetje v parlamentarni razpravi označili kot "grozljivo" in "sramotno". Na kritike se je odzval vodja britanske podružnice Louis Mosley, ki je poudaril, da podjetje nima interesa za dostop do podatkov pacientov, temveč deluje zgolj kot orodje za učinkovitejše upravljanje zdravstvenih virov.
Nujna razprava ali glava v pesek?
Vprašanje, ki ga manifest odpira, na koncu presega eno podjetje in en dokument. In javna razprava, ki bi šla samo v smeri kritike podjetja, ni le napačna, ampak nevarna.
Ne gre več le za to, kaj Palantir Technologies misli, temveč kakšno vlogo naj ima tehnološki sektor v svetu, kjer se meje med državo, vojsko in zasebnimi podjetji vse bolj brišejo.
Kritiki opozarjajo, da gre za nevarno normalizacijo ideje, da naj bi tehnološka podjetja aktivno oblikovala geopolitiko in varnostne strategije. Zagovorniki pa odgovarjao, da gre zgolj za realistično priznanje sveta, v katerem se tehnološka in vojaška moč neizogibno prepletata. Torej - končno je nekdo na glas povedal, kar v resnici mnogi mislijo in delajo.
Tehnološka podjetja geopolitiko in družbene tokove že sooblikujejo – od Mete in X do TikToka. Že sama družbena omrežja vplivajo na politične procese, javno mnenje in celo izide volitev, kaj šele sistemi umetne inteligence in podatkovne infrastrukture, kot jih razvijajo Google in drugi.
Razlika pri Palantirju je le, da kar je bilo pri drugih implicitno, je tukaj zapisano – v obliki programa.
A prav v tem je tudi paradoks odziva. Če tehnološka podjetja že sooblikujejo svet, potem vprašanje ni, ali naj o tem govorijo, ampak, zakaj šele zdaj govorimo o tem.
Palantirjevi prihodki so v zadnjih letih rasli prav zaradi državnih pogodb, podjetje pa je postalo eden ključnih izvajalcev za Pentagon. Hkrati ima OpenAI – s katerim se danes meri tudi Elon Musk – vrednotenje v stotinah milijard dolarjev, medtem ko največja tehnološka podjetja dosegajo tržne kapitalizacije, ki presegajo BDP številnih držav. To ni več primerjava zaradi zanimivost, ampak dokaz premika razmerja moči.
Tehnološka podjetja se niso oblikovala kot politične institucije, pa vendar danes delujejo kot ena najvplivnejših struktur – brez jasnega mandata, brez neposrednega nadzora javnosti. Politika pa hkrati vse bolj ugotavlja, da te moči ne more ignorirati: ali jo poskuša podrediti in uporabiti, ali pa tvega, da jo ta obide in sčasoma nadomesti.
V tem razmerju dveh sistemov, lačnih oblasti in denarja, se briše meja med javnim in zasebnim, med izvoljeno oblastjo in tehnološko infrastrukturo. In prav zato vprašanje ni več le, kaj piše v manifestu, temveč kdo v resnici postavlja pravila – in kdo jih lahko omeji. In to mora biti stvar razprave, kajti tiščanje glave v pesek, ker gre za preveč kompleksne in dolgočasne teme, bo prineslo le še več težav.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.