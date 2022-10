Če domačin ne bi shranil zrna toče v zamrzovalnik, raziskave ne bi bilo

Pred dnevi smo poročali, da so slovenski znanstveniki prvi na svetu odkrili mikroplastiko v jedru zrna toče. Tokrat se je vseh deset članov raziskovalnega tima zbralo na novinarski konferenci, kjer so pojasnili, za kako pomembno odkritje gre. Kot navajajo, rezultati raziskave nakazujejo, da mikroplastika v zraku lahko prispeva k tvorbi tako velikih zrn toče. To pa bi ob nadaljevanju onesnaževanja z mikroplastiko že lahko nakazovalo trend vedno večje toče.

Toča, ki je junija 2019 klestila v Beli Krajini, je povzročila ogromno materialno škodo. K sreči ni bilo žrtev, čeprav je ponekod padala izredno velika toča, tudi takšna s premerom, večjim od 10 centimetrov. Takrat je v dnevno sobo enega od domačinov priletela velika ledena gmota, ki jo je k sreči spravil v svojo zamrzovalno skrinjo. Zakaj k sreči? Ker je s tem multidisciplinarnemu timu 10 znanstvenikov in strokovnjakov omogočil analizo tega vzorca, s čimer so kot prvi na svetu odkrili mikroplastiko v samem jedru toče. Njihovo odkritje že odmeva v svetu in odpira nova vprašanja, kaj to pomeni za naše okolje in prihodnost. Ali lahko pričakujemo trend vedno večjih zrn toče in kako na tvorbo teh zrn vpliva mikroplastika?

icon-expand Analiza toče na elektronskem mikroskopu na IJS FOTO: IJS - Institut "Jožef Stefan"

Na današnji novinarski konferenci, na kateri so predstavili ugotovitve znanstvene analize, se je deseterica raziskovalcev prvič zbrala v živo. Raziskava je namreč potekala v času korone, prav tako je bilo vanjo vključenih kar šest različnih organizacij. Združila jih je znanstvena vnema, povod za raziskavo pa so dali kar domačini, saj jih je zanimalo predvsem, kaj je botrovalo, da so imeli na praktično istem območju v dveh letih kar dvakrat rekordno veliko točo. Kot je v uvodu dejal Matej Butala, izredni profesor na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, si vsi želijo, da takšnih vzorcev ne bi bilo več, saj je tako velika toča povzročila ogromno škode, a k sreči ni terjala smrtnih žrtev. Po drugi strani pa so jim prav ti vzorci omogočili, da so kot prvi na svetu dokazali obstoj mikroplastike v vrhnjih plasteh troposfere.

icon-expand Analiza jedra toče: Eden od vzorcev toče je v premeru meril kar 13 cm. FOTO: IJS - Institut "Jožef Stefan"

Kako je potekala raziskava? Analizirali so štiri zrna toče, in sicer s premerom sedem, 10, 12 in celo 13 centimetrov, kar velja za najdebelejšo točo v zgodovini Slovenije. Vsi so iz kraja Prelesje. Kot je dejal Butala, je vedno več poročil o izredno velikih zrnih toče. "Samo letos so v Evropi poročali že o 26 primerih toče, kjer je premer zrna večji od osmih centimetrov."

Vzorce so najprej transportirali do Biotehnične fakultete, kjer so jih površinsko očistili in sterilizirali. Ker je šlo res za velika zrna, so si lahko privoščili, da zunanjo plast (približno centimeter) zrna stopijo. Nato so postopno lupili oziroma topili zrna toče po slojih in analizirali vsebnosti bakterij, gliv in diatomej. V zunanjih slojih so odkrili predvsem zrna puščavskega peska, v jedru toče pa so odkrili poleg naravnih vlaken celuloze in lignina še mikroplastiko. Gre v glavnem za mikroskopsko majhna vlakna, ker pa so bila nekatera barvana, je jasno, da so antropogenega izvora.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

S tem je postalo jasno, da delce vlaken veter in zračna cirkulacija odnašata zelo visoko v našo troposfero (plast Zemeljinega ozračja, ki se dotika našega površja). Kot je dejala ena od raziskovalk, Manca Kovač Viršek z Inštituta za vode RS, je okrog nas res veliko mikroplastike, zato niti ni tako zelo neobičajno, da so jo odkrili v zrnu toče. Vsekakor pa je podatek, da je mikroplastika na vrhu troposfere, torej na višini 11 km nad površjem, kjer so nastala zrna toče, vendarle presenetljiv. Ko je 11. junija 2019 nad jugozahodno Slovenijo nastajala toča, je bilo očitno v zraku veliko delcev, tudi antropogenih. Raziskovalci v svojih zaključkih navajajo, da je prav okoli teh vlaken nastal ledeni oklep oziroma jedro zrna toče, ki se je nato v intenzivni vertikalni zračni cirkulaciji debelilo. Medtem ko se je zrno toče spuščalo v nižje plasti, se je na njem nabiral še puščavski prah, ki ga je bilo takrat veliko v ozračju. To vse je prispevalo, da se je zrno povečevalo vse do tiste velikosti oziroma teže, ko ga vzgonski veter ni mogel več dvigniti in je padel na površje. Večina vlaken, ki so jih z zahtevnim mikroskopiranjem odkrili v jedru zrna, je naravnega izvora, medtem ko je del žal tudi antropogenega.

V raziskavi so sodelovali slovenski raziskovalci, in sicer Marko Kozjek, Damjan Vengust, Tina Radošević, Gregor Žitko, dr. Simon Koren, dr. Nataša Toplak, dr. Ivan Jerman, dr. Matej Butala, dr. Matejka Podlogar in dr. Manca Kovač Viršek, in sicer z Inštituta za vode RS, Biotehniške fakultete ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, podjetja Omega d. o. o., Kemijskega inštituta in z Instituta Jožef Stefan.