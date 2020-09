Čebelji strup učinkovit v boju proti raku dojk

Vodja raziskave Ciara Duffy upa, da bi to odkritje lahko pripeljalo do razvoja zdravil za najbolj agresivno obliko raka na dojkah, ki predstavlja 10–15 odstotkov vseh rakov na dojkah in za katerega trenutno ni nobene klinično učinkovite terapije. "Ugotovili smo, da je strup čebel neverjetno učinkovit pri ubijanju nekaterih resnično agresivnih rakavih celic v dojkah v koncentracijah, ki ne škodujejo normalnim celicam," je pojasnila Duffyjeva.

Znanstveniki inštituta za medicinske raziskave Harry Perkins iz Avstralije so v znanstveni reviji Nature Precision Oncology objavili študijo o učinkovitosti čebeljega strupa v boju proti raku dojk. Ugotovili so, da je čebelji strup izjemno močno orožje proti raku na dojkah, saj učinkovito uničuje najbolj agresivne rakave celice.

Raziskava je namreč pokazala, da določena koncentracija čebeljega strupa v eni uri ubije 100 odstotkov trojno negativnega raka dojk (najagresivnejša oblika raka dojk) in rakavih celic, ki prekomerno izražajo receptor HER2. Ob tem pa minimalno vplivajo na zdrave celice.

V raziskavi so uporabljali strup čebel, ki jih gojijo v čebelnjakih Univerze Zahodne Avstralije, pa tudi čebel z Irske in Anglije. "Čebele iz Pertha so ene najbolj zdravih na svetu," je dejala vodja raziskave. Pred ekstrakcijo strupa so čebele najprej omamili z ogljikovim dioksidom.

Čebelji strup je mešanica različnih učinkovin, med drugim vsebuje peptid melitin, ki je nevrotoksičen. Prav melitin naj bi bila tista snov, ki ubija rakave celice. Raziskovalci so izdelali tudi sintetični melitin in ugotovili, da so njegovi protirakavi učinki podobni naravnemu melitinu, ki se nahaja v čebeljem strupu. "Melitin pravzaprav prodre skozi površino ali celično membrano in v celicah naredi pore ter jih s tem uniči," je za avstralski ABC News pojasnila Duffyjeva. V roku 20 minut pa nato melitin vpliva tudi na glavne "signalne poti" med rakavimi celicami, ki so ključne za rast in delitev rakavih celic. "To je izjemno razburljivo odkritje," pravi vodja raziskave.

V raziskavi so preverjali tudi učinkovitost melitina v kombinaciji z že obstoječimi kemoterapijami, kot je denimo zdravilo docetaksel. Ugotovili so, da pore, ki jih melitin naredi v celičnih membranah rakavih celic, omogočajo, da zdravilo vstopi v celico. Takšna kombinacija se je pri miših izkazala za zelo učinkovito, saj je močno zmanjšala rast tumorjev.

Profesor Peter Klinken iz Univerze Zahodne Avstralije je dejal, da gre za pomembne ugotovitve, ki so odkrile učinkovitost še ene sestavine, ki jo najdemo v naravi. "Mislim, da je neverjetno razburljivo, da so ugotovili, da molekule melitina lahko vplivajo na rakave celice, pa tudi, da lahko delujejo v kombinaciji z drugimi zdravili, ki so prav tako naravnega izvora. In v tej kombinaciji resnično udarjajo te rakave celice po glavi," je dejal Klinken.

Kljub spodbudnemu razkritju, pa Duffyjeva ne želi uporabljati besede, kot so preboj ali zdravilo, saj. kot pravi, gre šele za začetek in da bo potrebnih še več raziskav, da se bo čebelji strup lahko dejansko uporabljal v boju proti raku dojk. "Čaka nas še dolga pot v smislu, kako bi učinkovino vnesli v telo, pa tudi, kako strupena je snov in kakšne so maksimalne doze, ki jih telo lahko prenese," je dejala.