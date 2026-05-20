Čelada, ki pomaga motoristom varno voziti tudi v dežju

Bo slovenska inovacija spremenila prihodnost prometa, zmanjšala število nesreč in pomagala motoristom varno voziti tudi v dežju? To obljublja t. i. bikerguard, brisalec za vizirje motorističnih čelad, ki so ga razvili v Sloveniji. Izdelujejo ga pod okriljem skupine Boscarol. Poslovnež, ki je nekoč izdeloval letala, zdaj želi dajati krila malim startup podjetjem. In za zdaj kaže, da so z bikeguardom zadeli v črno.