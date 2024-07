Celjski dijaki prvi na svetu v kategoriji reševalnih robotkov

Ekipo Mechatronics Rescue Team so sestavljali dijaki 4. letnika programa tehnik mehatronike: Jernej Romih, Blaž Strajnič, Rok Vnučec, Filip Kokol in Blaž Gril. Na tekmovanju RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots Challenge, ki je med 17. in 21. julijem potekalo v nizozemskem Eindhovnu, so premagali vso konkurenco v kategoriji reševalnih robotov in postali svetovni prvaki.

Mentor dijakom je bil Matej Veber, ki je dijake na svetovno prvenstvo popeljal že petič.

"Piše se zgodovina Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje. Na naše robotkarje smo zelo ponosni. Biti prvi na svetu je rezultat večletnega prizadevnega dela tako dijakov kot tudi učiteljev – mentorjev in hkrati velika spodbuda za naše nadaljnje delo," je ob uspehu dijakov povedala ravnateljica šole Simona Črep.

Dodala je, da se bodo tudi v prihodnje trudili za spodbudno učno okolje, ki omogoča našim dijakom razvoj njihovih številnih potencialov in talentov.

Izvrstna uvrstitev na letošnjem svetovnem prvenstvu je dijakom zagotovila vstopnico na RoboCup 2025. Po Japonski, Kanadi, Avstraliji in Franciji ter Nizozemski se bodo prihodnje leto podali še v Brazilijo, so še sporočili.