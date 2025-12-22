Cena zlata do novega rekorda

Cena zlata je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času dosegla 4383,76 dolarja (3666,27 evra) za 31,1-gramsko unčo, kar je najvišja vrednost doslej.

Prejšnji rekord je cena zlata dosegla oktobra, ko se je povzpela na 4381,52 dolarja (3664,40 evra), poroča francoska tiskovna agencija AFP.