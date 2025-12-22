Cena zlata do novega rekorda

Cena zlata je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času dosegla 4383,76 dolarja (3666,27 evra) za 31,1-gramsko unčo, kar je najvišja vrednost doslej.
Prejšnji rekord je cena zlata dosegla oktobra, ko se je povzpela na 4381,52 dolarja (3664,40 evra), poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Fedov odbor za odprti trg je nedavno skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.
Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro. Vendar pa so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo naslednje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.