Znanost in tehnologija

Cena zlata do novega rekorda

Hongkong, 22. 12. 2025 10.19 pred 26 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Zlato

Cena zlata je znova prebila nov rekord. Tokrat je zlata 31,1-gramska unča dosegla ceno 3666,27 evra.

Cena zlata je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času dosegla 4383,76 dolarja (3666,27 evra) za 31,1-gramsko unčo, kar je najvišja vrednost doslej.

Prejšnji rekord je cena zlata dosegla oktobra, ko se je povzpela na 4381,52 dolarja (3664,40 evra), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zlato
Zlato
FOTO: Shutterstock

Fedov odbor za odprti trg je nedavno skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.

Preberi še Zlata manija na vrhuncu: zakaj zlato ni garancija za dobiček?

Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro. Vendar pa so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo naslednje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.

zlato cena

Umetno inteligenco uporablja tretjina Evropejcev, v Sloveniji nad povprečjem

