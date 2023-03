Cene Tesle znova nižje, Musk želi povečati povpraševanje

Tesla se sooča z izzivi, saj višji stroški bremenijo kupce, prav tako pa se srečujejo z vedno več tekmeci, ki ponujajo več električnih opcij. Med Teslinimi konkurenti so se tako znašli Ford in General Motors, Rivian in Lucid ter BYD in Nio.

Cene Teslinih avtomobilov so se posledično znižale za nekaj tisoč funtov, z nekaj odstopanji, ki so odvisna od trga in modela vozila.

V ZDA so se cene za modela S in X znižale za štiri do devet odstotkov. V Evropi in Združenem kraljestvu pa so cene za šest odstotkov nižje za modela 3 in Y.