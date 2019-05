Preobrat – Facebook, Instagram nad lažne novice o cepljenju: Vernikov ne morete prepričati

Pa čeprav cepiva veljajo za enega najpomembnejših sodobnih izumov. "V ZDA CDC ocenjuje, da več ljudi umre zaradi bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenji, kot zaradi aidsa, raka na prsih ali prometnih nesreč skupaj. Posledice teh bolezni pa ne nosijo le bolniki in svojci, ampak se odražajo na ekonomski ravni in so breme družbe. WHO ocenjuje, da okoli 3–5 milijonov ljudi vsako leto trpi zaradi hude oblike gripe, umre jih med 290.000 do 650.000, strošek, ki ga pri tem utrpi ekonomija, pa je na sezono gripe okoli 10 milijard dolarjev. Pasavec ali herpes zoster prav tako na leto prizadene več milijonov ljudi in samo v ZDA strošek te bolezni ocenjujejo na 300–500 milijonov dolarjev," je takrat opozoril Breuer.

S Thomasom Breuerjem sva se prvič srečala, ko smo lani obiskali obrat družbe v belgijskem Wavru. Takrat je opozoril na pomen cepiv, ki so se znašla v nemilosti aktivistov in nasprotnikov cepljenja, predvsem po zaslugi hitrega širjenja dezinformacij, polresnic in napačnih interpretacij realnih podatkov pa je v zadnjih letih skupina nasprotnikov cepljenja dobila ogromno podpornikov.

Zanimiv podatek je pred časom objavil portal Daily Beast, kjer pravijo, da je bilo v kratkem času na Facebooku zakupljenih kar 150 oglasov, ki nasprotujejo cepljenju. Večina je bila usmerjena na ciljno skupino žensk, starejših od 25 let. Številni so se prikazovali na podlagi tega, katere vsebine bi lahko zanimale nosečnice, skupaj pa so imeli v kratkem času skoraj dva milijona ogledov. Guardian pa je na primer opozoril, da Facebookovi algoritmi objave nasprotnikov cepljenja uvrščajo nad objave strokovnih virov.

Odločitev ni presenetila, Facebook, YouTube in celo Amazon so se namreč znašli pod plazom kritik, ko je postalo jasno, da so prav te platforme kraji, od koder se širijo dezinformacije, ki so jim ljudje pripravljeni verjeti bolj kot znanosti.

Z novimi izbruhi bolezni so se svoje odgovornosti zavedli tudi giganti, ki imajo v lasti te platforme. "Družbe, ki upravljajo z družbenimi omrežji, so spremenile svoj pristop – Facebook, Twitter, Pinterest ... V zadnjih 6–8 tednih so pravzaprav postorile precej stvari. Med drugim se je Facebook odločil za drugačno politiko, ko gre za oglaševanje anticepilnih vsebin, pognali so tudi algoritme, ki bdijo nad širjenjem dezinformacij," razlaga Breuer.

K nižjemu deležu cepljenih tudi pri nas v veliki meri prispevajo informacije z družbenih omrežij. Predvsem zgodbe staršev in otrok, ki imajo domnevno zaradi cepljenja hude posledice, čeprav je zgodbe težko preveriti, saj običajno za to vsebujejo premalo podatkov.

Precejšnjo streznitev so prinesli novi izbruhi že izkoreninjenih bolezni , kot so na primer ošpice, ki so v zadnjih letih vse pogosteje polnili časopisne stolpce. Med drugim se je za ukrepanje ravno te dni odločila tudi nemška vlada, ki namerava od državljanov zahtevati, da otroke cepijo pred vstopom v vrtec, sicer starše čaka denarna kazen ali pa tudi izključitev otroka iz vrtca.

Tokrat smo ga ujeli med strokovnim obiskom v Ljubljani. "Zmerno optimistično", kot pravi, danes ugotavlja, da se stvari premikajo v pravo smer. "Številne vlade so se začele zavedati svoje odgovornosti in so stopile v akcijo, da zagotovijo, da precepljenost ostane na visoki ravni ali se ponovno zviša na potrebno raven."

Trg, vreden 50 milijard dolarjev

Eden glavnih očitkov industriji cepiv je, da le-ta obrača ogromne zneske. Analitiki napovedujejo, da bo ta znesek leta 2023 znašal že več kot 50 milijard dolarjev. A zagovorniki so jasni – gre za dobro porabljen denar.

Če je bila čista pitna voda prvi najbolj pomemben mehanizem za izkoreninjanje nalezljivih bolezni in preprečevanje posledične smrtnosti, so na drugem mestu cepiva. Kot razlaga Breuer, so bile pred pol stoletja nalezljive otroške bolezni eden glavnih razlogov, zakaj otroci niso dočakali starosti. Zato je bil primarni cilj cepiv, da se zmanjša umrljivost med najmlajšimi: "Ko nam je z leti to uspelo in se je razvoj cepiv nadaljeval, pa je postalo jasno, da so cepiva sredstvo, s katerim se lahko prepreči številne bolezni tudi v kasnejši dobi, zato danes vidimo naraščanje števila cepiv za odraslo in starejšo populacijo. Kar se pa tiče prepričanja, da bolezni, proti katerim cepimo populacijo, več ne predstavljajo nevarnosti, pa gre bolj za to, da smo zaradi dolgega obdobja, ko se izbruhi ne pojavljajo več – po zaslugi cepiv – že pozabili, kakšni so resnični učinki teh bolezni. Sam sem star 56 let, v mojem razredu je bil še otrok, ki je imel otroško paralizo. Današnje generacije v zahodnem svetu te izkušnje nimajo."

A se to lahko hitro spremeni. Ker so življenjski pogoji danes precej boljši, kot so bili nekoč, bi bila smrtnost seveda nižja kot pred 100 leti. Še vedno pa bi bile posledice hude.

10 milijonov odmerkov cepiva za pilotni projekt v Afriki

"Kot največja družba za proizvodnjo cepiv veliko investiramo v nova cepiva. Kot veste, razvoj novega cepiva traja res ogromno časa. Trenutno se med drugim posvečamo cepivu proti RSV – respiratornemu sincicijskemu virusu, ki je težava predvsem za majhne otroke, pa tudi starejše odrasle, skušamo ozavestiti javnost, ko gre za cepljenje nosečnic, kar je tema, o kateri je treba še govoriti. Trenutno imate za nosečnice na voljo cepivo proti gripi ali oslovskemu kašlju, vendar je trenutno število žensk, ki izkoristijo to možnost, relativno nizko,"razlaga Breuer.

Prav pred kratkim pa je v Afriki zaživel njihov pilotni projekt: "Uporabljati se je začelo naše cepivo proti malariji. To je bil za zaposlene precej poseben dan, veliko zaposlenih se namreč za delo v naših laboratorijih odloči prav zato, da bodo spremenili stvari na globalni ravni. Kot vemo, je bilo že veliko poskusov, da se razvije cepivo proti malariji, ki pa so bili neuspešni. Tokrat so se uspešni rezultati pokazali s pomočjo kombinacije adjuvanta in antigena."

GSK je v razvoj cepiva vložil okoli 700 milijonov dolarjev: "To seveda ni cepivo, ki bi se "komercialno izplačalo". Vendar pa je pomembno, zato se trenutno že dogovarjamo z različnimi deležniki, da bi tudi po pilotnem projektu zagotovili, da bo cepivo na voljo."

Malarija je v Subsaharski Afriki samo leta 2017 povzročila 435.000 smrti, veliko žrtev je bilo majhnih otrok. Čeprav si je WHO za cilj zadala zmanjšanje števila teh žrtev za 40 odstotkov do leta 2020, gre za cilj, ki ne bo dosežen. Dogoročno pa upajo, da bodo pomemben del rešitve prispevala predvsem cepiva. Pilotni projekt poteka v Gani, Malaviju in Keniji, GSK pa je za ta območja doniral 10 milijonov odmerkov cepiva.

Poudarjajo sicer, da cepiva sama težave ne bodo rešila, nujno potrebna so tudi "preventivna orodja", kot so mreže za postelje ter sredstva za hitro diagnostiko in zdravila, vendar pa bi s kombinacijo različnih orodij lahko ključno vplivali na trenutno žalostno statistiko smrtnosti.