Zadnjo fazo kliničnih testiranj oxfordskega cepiva začasno prekinili

British Medical Journal (BMJ) je konec avgusta v znanstvenem članku zapisal, da so omenjeni tranzverzni mielitis zaznali tudi pri posameznikih s covidom-19. Med drugim pri 60-letniku 10 dni po potrditvi okužbe s koronavirusom in 18 dni po razvoju prvih simptomov.

Tretja in tudi zadnja faza testiranj cepiva, ki se je začela pred nekaj tedni, sicer vključuje 30.000 ljudi v ZDA, Veliki Britaniji, Braziliji in Južni Afriki. Testiranje so zaustavili v vseh državah, dokler neodvisna preiskava ne pregleda podatkov in regulatorji znova prižgejo zeleno luč, poroča BBC."Pri obsežnejših testiranjih bo prišlo do bolezni po naključju, a jo morajo neodvisno in natančno preveriti," je dejal predstavnik univerze v Oxfordu. Tretjo fazo bi lahko znova začeli že čez nekaj dni.

To je sicer že drugič, da so zaustavili testiranja omenjenega cepiva. Tovrstne prekinitve so rutinske, zgodijo se, ko enega izmed sodelujočih sprejmejo v bolnišnico, vzrok obolenja pa ni takoj znan.

Ravno včeraj je devet biofarmacevtskih družb, ki razvijajo cepivo proti covidu-19, v luči pritiskov po čim hitrejši dostopnosti cepiva podpisalo skupno zavezo, da bodo pri razvoju spoštovale najvišje znanstvene in etične standarde ter "integriteto znanstvenega procesa". Med njimi je tudi AstraZeneca.