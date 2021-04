Pomemben znanstveni preboj: novo cepivo proti malariji 77-odstotno učinkovito

Znanstvenikom se na področju razvoja cepiva proti malariji morda obeta pomemben preboj. Prve ocene novega cepiva so namreč pokazale do 77-odstotno učinkovitost. Ugotovitve bodo zdaj skušali še dodatno podkrepiti z aplikacijo cepiva skoraj 5000 otrokom v štirih afriških državah.

Novo cepivo proti malariji se je v zgodnjem preizkusnem obdobju izkazalo za 77-odstotno učinkovito in bi lahko pomenilo velik preboj v boju proti tej hudi bolezni, je sporočila ekipa z Univerze v Oxfordu. Zaradi malarije na leto umre več kot 400.000 ljudi, večinoma otrok v podsaharski Afriki. V preteklih letih so sicer bila preizkušena že številna cepiva proti temu vročinskemu obolenju, a nobeno še ni doseglo zahtevane stopnje učinkovitosti, da bi veljalo za uspešno. Britanski raziskovalci pa si od slednjega obetajo veliko – pravijo, da bi novo cepivo lahko imelo izjemen vpliv na javno zdravje.

Prenašalec malarije je komar mrzličar – Anopheles. (Na fotografiji samica tega komarja.)

Ko so cepivo preizkusili na 450 otrocih v Burkini Faso, so ugotovitve pokazale, da je varno, prav tako pa se je v 12 mesecih nadaljnjega spremljanja izkazalo, da ima "visoko stopnjo učinkovitosti", navedbe znanstvenikov povzema BBC. Za dodatno potrditev teh ugotovitev bodo zdaj v štirih afriških državah izvedli večje testiranje na 4800 otrocih, starih od pet mesecev do treh let. Izredno pomemben vpliv na javno zdravje Avtor študije, Adrian Hill, ki je tudi direktor Jennerjevega inštituta in profesor vakcinologije na oxfordski univerzi, je dejal, da verjame, da je cepivo prvo, ki je doseglo cilj WHO, in sicer vsaj 75-odstotno učinkovitost. Do zdaj najučinkovitejše cepivo proti malariji je v preizkusih na afriških otrocih namreč pokazalo le 55-odstotno učinkovitost.

Cepiva proti malariji so bila razvita že preteklosti, aplicirali so jih na primer v Gani. A nobeno od njih ni bilo tako učinkovito.

Preizkušanja tega cepiva proti malariji so se sicer začela že leta 2019, še pred pojavom novega koronavirusa. Prav ekipa, ki stoji za tem cepivom, pa je tudi tista, ki je pripomogla k razvoju cepiva AstraZenece proti covidu-19. Kot je dejal Hill, jim je to uspelo na podlagi raziskav malarije. Za cepivo proti malariji so sicer potrebovali precej dalj časa – v tej nalezljivi bolezni je namreč na tisoče genov, v primerjavi s koronavirusom, ki jih ima okoli ducat. Za boj proti tej bolezni pa je posledično potreben zelo močan odziv imunskega sistema. "To je pravi tehnični izziv," je izpostavil avtor študije. "Velika večina cepiv ni delovala, ker je zelo težko." Vendar pa zdaj rezultati testiranj po njegovih besedah pomenijo, da je cepivo "zelo uporabno" in "ima potencial za izreden vpliv na javno zdravje". 'Orodje za reševanje življenj' V študiji, ki je nastala tudi v sodelovanju s priznano medicinsko revijo The Lancet, je raziskovalna skupina (poleg oxfordskih raziskovalcev so v njej sodelovali še znanstveniki iz province Nanoro v Burkini Faso ter iz ZDA) poročala o rezultatih preizkusov R21/Matrix-M. Med majem in avgustom, torej pred vrhuncem sezone malarije, so pri otrocih testirali aplikacijo majhnega in visokega odmerka cepiva. Pri skupini otrok, ki je prejela večjo dozo, je cepivo pokazalo 77-odstotno učinkovitost, medtem ko je pri otrocih, ki so jim vbrizgali manjši odmerek cepiva, nudilo 71-odstotno zaščito.

Malarija je smrtno nevarna bolezen, ki jo povzročajo paraziti, ki se na ljudi prenašajo s piki komarjev. Čeprav je ozdravljiva in se jo tudi lahko prepreči, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da je bilo leta 2019 po vsem svetu 229 milijonov primerov te bolezni, umrlo pa je 409.000 ljudi. Bolezen se začne s simptomi, kot so povišana telesna temperatura, glavobol in mrzlica, brez zdravljenja pa lahko hitro preide v hudo obliko bolezni, ki pogosto vodi v smrt.

Halidou Tinto, profesor parazitologije in glavni raziskovalec v enoti za klinične raziskave Nanoro v Burkini Faso, je dejal, da so rezultati "zelo razburljivi" in da so pokazali "raven učinkovitosti brez primere". "Veselimo se prihajajočega preizkusa 'faze III', ki bo pokazala obsežne podatke o varnosti in učinkovitosti cepiva, ki je v tej regiji zelo potrebno,"je dodal. V Afriki je sicer lani zaradi malarije umrlo več ljudi kot pa zaradi covida-19. Z indijskega inštituta, kjer so do zdaj izdelovali to cepivo, sporočajo, da so prepričani, da bodo lahko dostavili več kot 200 milijonov odmerkov, takoj ko ga odobrijo regulatorji. Biotehnološko podjetje Novavax pa je medtem zagotovilo pomemben adjuvans oziroma dodatek za cepivo, sestavino, ki se uporablja za močnejši imunski odziv. Malarija je eden glavnih vzrokov smrtnosti otrok v Afriki in Charlemagne Ouédraogo, minister za zdravje v Burkini Faso, pravi, da novi podatki kažejo, da bi lahko novo cepivo proti malariji dobilo dovoljenje "v prihodnjih letih". "To bi bilo izjemno pomembno novo orodje za nadzor malarije in reševanje številnih življenj," je poudaril.