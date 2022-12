'Cepivo mRNA spreminja pravila igre' pri zdravljenju kožnega raka

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Po novih rezultatih raziskave lahko ista tehnologija mRNA, ki se uporablja v cepivih proti covidu-19, znatno poveča preživetje bolnikov z agresivno obliko kožnega raka. Podatki, ki jih je objavilo biotehnološko podjetje Moderna, kažejo, da je bilo pri bolnikih z melanomom, ki so prejemali obstoječe imunoterapevtsko zdravilo Keytruda, 44 odstotkov manj verjetno, da bodo umrli ali utrpeli ponovitev raka, če so prejemali tudi cepivo. Znanstveniki so sicer optimistični, da bodo cepiva mRNA izboljšala stopnjo preživetja tudi pri številnih drugih vrstah raka.