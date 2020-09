Izredna odobritev cepiva? Kakšne so razlike med 'kandidati'?

"Za avtorizacijo cepiva mora zaprositi proizvajalec, mi pa se na tej podlagi odločimo. Če oddajo vlogo, lahko cepivo potrdimo tudi pred koncem tretje faze kliničnih testiranj," je za Financial Times dejal komisar FDA Stephen Hahn.

Izredna avtorizacija seveda ni enaka polni avtorizaciji in v tem primeru bi cepivo uporabili zgolj za "nujne primere, pri katerih ni druge razpoložljive alternative".

Za to sta se že odločili Rusija in Kitajska, ki sta še pred tretjo fazo kliničnih testiranj svojih cepiv začeli cepljenje ključnih delavcev.

Prehitevanje dogodkov je lahko nevarno

Po drugi strani pa nasprotnikov izredne odobritve ne manjka. Argument pa je jasen – ne prehitevajte dogodkov, če gre kar koli narobe s katerim od cepiv, bo to sprožilo javnozdravstveno krizo, saj bo nasprotovanje cepivom preseglo kritično mejo.

Dr. Anthony Fauci, direktor ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, je eden tistih, ki izredni odobritvi nasprotuje. "Zame je ključno, da jasno dokažemo, da je cepivo dokazano varno in učinkovito," je dejal strokovnjak.

Polemik, da predvsem v ZDA željo po odobritvi poganja tudi dejstvo, da so pred vrati volitve, ne manjka. Predsednik Donald Trump je namreč na novo izvolitev računal predvsem zaradi dobrega stanja gospodarstva, ki pa se je pod težo covida-19 zlomilo.

Večina strokovnjakov se strinja – cepivo je nujno, če se želimo povsem vrniti v življenje, kot smo ga poznali pred pandemijo, si pa nihče ne želi fiaska, ki se je zgodil s cepivom proti svinjski gripi.

Sodobni pristopi k razvoju cepiv

Sodobni pristopi k razvoju cepiva so sicer drugačni od tistih, ki smo jih poznali v preteklosti, pravi prof. dr. Roman Jerala, ki vodi tudi slovensko skupino raziskovalcev, ki so v projektu razvoja slovenskega cepiva že uspešno opravili predklinična testiranja, rezultate pa so včeraj predstavili tudi javnosti."Na začetku, pred več kot 100 leti, smo poznali samo oslabljena cepiva. Tam vzamemo virus, ga s pasažo v drugih celicah v drugih organizmih tako oslabimo, da ni več patogen za človeka, in potem deluje kot učinkovito cepivo oziroma lahko virus inaktiviramo tudi kemijsko. Ampak pri teh pristopih obstaja nevarnost, da virus kljub vsemu povzroči bolezen. To se je recimo zgodilo v primeru cepiva proti otroški paralizi, kjer je prišlo do več takšnih primerov."

Zato danes raje uporabljajo podenote, torej samo dele virusa, ki ne morejo povzročiti bolezni, pravi strokovnjak: "Eden od takšnih pristopov je, da vzamemo virusne proteine, jih v veliki količini produciramo v fermentorjih, nato pa te proteine injiciramo v telo, običajno z nekim adjuvansom, kar potem aktivira naš imunski sistem. S cepivom v organizem pripeljemo neke neznane proteine in naš imunski sistem jih prepozna kot tuje ter sproži produkcijo protiteles, celic, ki lahko ubijejo okužene celice, in potem ko pride do dejanske okužbe, je naše telo pripravljeno in se lahko odzove. Še hitrejši pristopi pa so na osnovi genskega zapisa za te proteine. V tem primeru ne pripravimo proteinov, ampak v telo vnesemo samo genski zapis za proteine, nato pa naše celice producirajo proteine, ki so enaki virusnim proteinom. Prednost tega pristopa je, da je precej hitrejši. Zaradi tega pristopa je Moderna lahko začela klinična testiranja brez živalskih eksperimentov. Uporabili so RNK, ki je bila preverjena že prej– samo z nekoliko drugačnim zapisom."