Na Otoku začetek cepljenja, evropska agencija še ni prižgala zelene luči

V Veliki Britaniji že v torek začenjajo s cepljenjem proti covidu-19, kdaj bo cepivo na voljo v Evropski uniji, pa še ni jasno. Evropska agencija za zdravila namreč cepiva še pregleduje. Ko pa bo cepivo enkrat na trgu in na voljo prebivalstvu, bo zagotovo varno, poudarjajo strokovnjaki.

Prvi odmerki cepiva farmacevtskih družb Pfizer in BioNTech se že nahajajo v britanskih zdravstvenih ustanovah. Že jutri bodo namreč na Otoku začeli s cepljenjem proti covidu-19. "To je resnično vznemirljivo, to je zgodovinski trenutek. Nacionalna zdravstvena služba se je temeljito pripravila, da izvede največji program cepljenja v naši zgodovini," pravi Loiuse Coughlan, glavna farmacevtka v bolnišnici Croydon Health Services.

Prva pošiljka, 800.000 odmerkov cepiva, ki zagotavlja 95-odstotno zaščito pred okužbo z novim koronavirusom, je pred jutrišnjim začetkom cepljenja skrbno shranjena v suhem ledu."Neverjetno je. Cepiva seveda ne morem držati v rokah, saj je shranjeno pri minus 70 stopinjah,"dodaja Coughlanova. Gre za pošiljko, ki si jo kot odrešitev želi ves svet. A če so Britanci posel sklenili v solo akciji, ločeno od Evropske unije, pa Evropska agencija za zdravila za cepljenje v Evropi še kar ne prižge zelene luči. Tukaj imamo 90 do 120 strokovnjakov, ki pregledujejo in proizvajalcu pošiljajo podvprašanja, na katera mora ta odgovoriti, pojasnjuje Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo.

V Veliki Britaniji že jutri začenjajo s cepljenjem. FOTO: AP

Ni pa več dvoma o tem, da bo Pfizer EU namenil za polovico manj odmerkov, kot je bilo mišljeno sprva. Razlog: problemi z dobavitelji. Da bo problem že zgolj zagotoviti zadostno število ampul, v katerih je shranjeno cepivo, pravi Roman Jerala s Kemijskega inštituta. "To so enormne količine, ki so potrebne za izdelavo cepiva," pritrjuje Štrukelj.

Namesto 100 je zdaj v planu le 50 milijonov odmerkov, pri čemer za cepljenje ene osebe potrebujemo dva odmerka. Ostaja pa upanje, da bi v Evropi cepljenje steklo v januarju. "EAZ je dala izjavo, da je 17. januar končni datum, ko morajo dati oceno, pozitivno ali negativno,"pravi Štrukelj. "Upam seveda, da bodo to soglasje čim prej dobili,"dodaja zdravstveni minister Tomaž Gantar. Štrukelj je prepričan, da bo cepivo, ki bo enkrat v obtoku, varno, kar da je že zdaj, ko je v rabi na Otoku. Le da evropska agencija natančneje pregleduje vsako podrobnost, medtem ko so Britanci pri predpisih, kot pravi, fleksibilnejši.