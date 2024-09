Cepljenje proti HPV odslej brezplačno za vse do 26. leta

Okužba s človeškimi papilomavirusi (HPV) lahko povzroča nastanek raka materničnega vratu, raka penisa, zunanjega ženskega spolovila, nožnice, zadnjika in ustnega žrela, pa tudi genitalne bradavice in ponavljajoče papilome grla. "S cepljenjem in drugimi preventivnimi ukrepi lahko zmanjšamo število teh rakov, pomembno pa je pravočasno ukrepanje in ozaveščanje javnosti. Cepljeni otroci bodo imeli veliko manjšo verjetnost, da bodo zboleli zaradi teh šestih rakov, kot necepljeni vrstniki," je opozorila Urška Ivanuš , predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in vodja Državnega programa ZORA, ki ga upravlja Onkološki inštitut (OI) Ljubljana.

V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pa se od letos lahko cepijo tudi vsi mladi do dopolnjenega 26. leta starosti (torej mlajši od 26 let), ki še niso bili cepljeni. Ti se za cepljenje dogovorijo s svojim izbranim zdravnikom, cepljenje pa izvajajo tudi nekateri drugi zdravniki (npr. cepilne ambulante v nekaterih zdravstvenih ustanovah in nekateri ginekologi).

Cepljenje proti HPV pa je od letos za vse – tudi za fante oziroma moške – do dopolnjenega 26. leta starosti brezplačno oziroma v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V letošnjem šolskem letu se bo cepljenje proti HPV izvajalo na sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole ter v 1. in 3. letniku srednje šole (za generaciji fantov, ki še niso bili cepljeni proti HPV ter dekleta zamudnice).

Zaradi okužbe s HPV v Sloveniji letno za rakom zboli več kot 150 žensk in več kot 40 moških, približno 1600 žensk pa se zdravi zaradi predrakavih sprememb materničnega vratu.

Kljub izjemnim koristim, ki jih to cepljenje prinaša, se v Sloveniji proti HPV cepi manj kot polovica deklet in slaba četrtina fantov, pa je opozorila Nadja Šinkovec Zorko , specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Precepljenost v šolskem letu 2022/23 je bila pri dekletih le 44,3-odstotna in pri fantih 23,9-odstotna. "Cepljenje je najbolj učinkovito, če se opravi v obdobju zgodnjega mladostništva, pred pričetkom spolne aktivnosti, saj cepljenje ne zdravi že obstoječih okužb s HPV in njihovih posledic. Dosedanje raziskave so pokazale, da je pri ženskah, ki so bile cepljene v zgodnjem mladostništvu, pojavnost raka materničnega vratu za skoraj 90 odstotkov manjša v primerjavi z necepljenimi ženskami. Pri ženskah, ki so se cepile kasneje (pri večji starosti), pa je bila učinkovitost cepljenja manjša," je dodala in poudarila, da je cepljenje proti HPV zelo varno in učinkovito.

"Na podlagi podatkov v registru ZORA smo izvedli raziskavo, ki je pokazala, da imajo generacije deklet, ki so imele priložnost brezplačnega cepljenja proti HPV, za skoraj polovico manjšo verjetnost, da jim na presejalnem pregledu ZORA odkrijemo predrakave spremembe visoke stopnje, kot enako stara dekleta, ki te priložnosti niso imela. In to kljub temu, da je precepljenost trenutno zgolj 50-odstotna. Ko bo precepljenost večja, bo predrakavih in rakavih sprememb še manj," je poudarila Ivanuševa.

Po ocenah naj bi v letu 2019 v svetovnem merilu 620.000 novih primerov raka pri ženskah in 70.000 novih primerov raka pri moških povzročili HPV, kar predstavlja približno pet odstotkov vseh rakov.

HPV se lahko nahaja na koži in sluznicah genitalij, zadnjika in ustno-žrelnega področja pri ženskah in moških. Kot so zapisali na OI, poznamo več kot 200 genotipov HPV, okoli 45 jih povzroča okužbe spolovil, rodil, predela okoli zadnjika in ustno-žrelnega področja. Večina okužb ni nevarnih in okuženim ne povzročajo nobenih težav. Okrog 13 genotipov pa je nevarnejših in ob dolgotrajni okužbi lahko povzročijo mutacijo, ki vodi v raka. "Okužb s HPV ne znamo pozdraviti, zdravimo lahko le spremembe, ki jih povzročajo okužbe. Lahko pa okužbo s HPV izjemno učinkovito preprečimo s cepljenjem," so zapisali na Onkološkem inštitutu.

"Vsako bolezen je bolje preprečevati kot zdraviti, kar še posebej velja za šest vrst rakov, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem proti HPV. Da bi te rake popolnoma odpravili, moramo doseči vsaj 90-odstotno precepljenost tako deklic kot dečkov, kar je eden od ključnih ciljev Evropskega načrta za boj proti raku in Državnega programa za obvladovanje raka v Sloveniji. Slovenija je na dobri poti za odpravo teh rakov, ki pa jo bomo dosegli le, če se bo za cepljenje odločilo čim več deklic in dečkov oziroma njihovih staršev. Vabimo tudi tiste, ki se do sedaj še niso cepili, da do dopolnjenega 26. leta starosti izkoristijo možnost brezplačnega cepljenja," je izpostavila Maja Jurjevec iz Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje.

Cepljenje proti HPV je eden najučinkovitejših javnozdravstvenih ukrepov za preprečevanje raka. Z njim ne le zmanjšujemo tveganje za razvoj več vrst rakov pri posamezniku, temveč tudi pomembno prispevamo k obvladovanju bremena raka v naši družbi ter dolgoročno razbremenjujemo zdravstveni sistem, so poudarili strokovnjaki.