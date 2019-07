V Cerkljah na Gorenjskem odkrili ostanke protiturške obrambe in 20 slovanskih grobov

V Cerkljah na Gorenjskem so ob gradbenih delih naleteli na presenetljivo odkritje. Sprva so odkrili ostanke zidu iz časa turških vpadov, zatem pa še 20 slovanskih grobov iz 11. stoletja. Gre za popolno presenečenje, saj na tem območju ni dokumentiranega slovanskega naselja iz tega obdobja.

FOTO: Damjan Žibert

V Cerkljah na Gorenjskem so na trasi ceste ob gradbenih delih naleteli na izjemno arheološko presenečenje."Prejšnji teden smo dobili klic mimoidočega, ki je videl, da so na tem območju zidovi. Kolegica se je takoj odpravila v Cerklje, pogledala izkop in ustavila gradbena dela," pripoveduje arheologinja in konzervatorkaJudita Lux z Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine Kranj. Ki potrdi tudi, da jih ni obvestilo gradbeno podjetje, kljub temu, da bi morali v primeru, da ob gradbenih delih naletijo na karkoli, za kar sumijo, da sodi v starejša obdobja, o tem tudi obvestiti pristojne. Gre za novo odkritje, izkopavanja potekajo šele od konca preteklega tedna, raziskave tako še niso zaključene, zato o dokončnih ugotovitvah še ne moremo govoriti. A po prvih domnevah gre za temelje protiturške obrambe iz časa turških vpadov na današnje slovensko ozemlje, ter slovanske grobove. In prav slednje je najbolj presenetljivo, saj ni na tem območju ni dokumentiranega nobene slovanske naselbine iz tega obdobja. A če gre za slovansko grobišče predvidevajo, da se je morala v bližini nahajati tudi naselbina. "To je bilo čisto presenečenje, popolna novost. Če nas gospod ne bi opozoril na zidove, tudi za grobove ne bi vedeli," pravi Luxova.

V grobovih so našli tudi uhane. FOTO: Damjan Žibert

"Že takoj smo predvidevali, da bi lahko šlo za protiturško obzidje, ki je včasih potekalo okoli tamkajšnje cerkve," pravi Luxova. To domnevajo tudi glede na katastre, kjer so vrisani stolpi. Po prihodu arheologov pa se je izkazalo, da so na območju gradbenih del tudi skeleti: "Seveda ne moremo takoj vedeti iz katerega obdobja so, lahko bi bili tudi zelo mladi, lahko bi šlo tudi za povojne poboje, zato do tega vedno pristopamo previdno." A izkazalo se je, da gre za ostanke Slovanov oziroma slovanske grobove, potrdi tudi arheolog in vodja izkopavanj Uroš Košir. Po njegovih besedah so do sedaj odkrili 20 grobov, ki pa so bili večinoma že uničeni ob zadnjih gradbenih delih. "Glede na preliminarne podatke jih uvrščamo v 11. stoletje."

Do sedaj so odkrili dva otroška grobova. FOTO: Damjan Žibert