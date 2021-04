Posledic sevanja po černobilski nesreči starši niso prenesli na svoje otroke

Gre za prvo raziskavo, v okviru katere so preučili celotni genom otrok delavcev, ki so morali po jedrski nesreči v Černobilu pomagati pri čiščenju močno kontaminiranega območja okoli jedrske elektrarne. V raziskavo so bili vključeni tudi otroci prebivalcev Pripjata in drugih naseljenih območij 70 kilometrov od elektrarne, ki so jih po nesreči evakuirali. Spočeti pa so bili med letoma 1987 in 2002. Černobilska jedrska katastrofa se je zgodila 26. aprila leta 1986.

Raziskovalci niso odkrili nobenih mutacij, povezanih se sevanjem, ki so mu bili izpostavljeni njihovi starši. Oziroma - niso našli nobenih dokazov, da so starši, ki so bili izpostavljeni sevanju, mutacije prenesli na svoje otroke. Ugotovitve raziskave so objavili v znanstvenem prispevku v reviji Science. Avtorji sicer poudarjajo, da seveda ne morejo popolnoma izključiti, da bi tudi otroci lahko imeli posledice, a ti primeri bi bili po njihovih ugotovitvah redki, povzema National Geographic.