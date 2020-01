Tehnologija prihodnosti: od 'robomačk', umetnih ljudi in hišnih robotov

Na letošnjem tehnološkem sejmu CES v Las Vegasu so se obiskovalci znova lahko sprehodili med izdelki prihodnosti. V osredju je bila znova umetna inteligenca, poudarek pa je bil tudi na mobilnem omrežju pete generacije (5G), avtomobilski tehnologiji in digitalnem zdravju. Svoje izdelke prihodnosti je razstavilo več kot 4400 podjetij, med njimi 1200 start-upov.

Letošnji tehnološki sejem Consumer Electronics Show (CES) je znova predstavil vpogled v prihodnost. Poudarek je bil spet na umetni inteligenci, pa tudi mobilnem omrežju 5G, svoje pa sta dodala še avtomobilizem in zdravstvena industrija. V Las Vegasu so se zbrali vsi, ki v tehnološkem svetu kaj veljajo, od velikani, kot sta Google in Samsung, do start-upov, ki upajo, da bo CES poskrbel za njihov dokončni preboj, piše CNN. Inovativnosti na sejmu ni videti meja, nekatere izdelke takoj prepoznamo kot napredne, drugi so naravnost nenavadni. Hišni robot, ki spominja na teniško žogico, in 'robomačke' Tehnološkega sejma seveda ne bi bilo brez robotov in ena letošnjih zvezd je bil teniški žogici podoben Samsungov hišni robot Ballie, ki deluje kot vaš osebni asistent. Robot vam sledi po hiši in vam pomaga pri opravilih. V prihodnosti bo tako denimo robot recimo zaznal razlitje in bo avtomatsko sporočil pametnemu sesalcu, da ga počisti.

Podobno bo recimo lahko zaznal padec starejše osebe in se bo pripeljal zraven, da bo lahko ta preko njega poklicala reševalce.

Na sejmu so se pojavile tudi robotske mačke ali 'robomačke'. Izdelek start-up podjetja Elephant Robotics je razvilo robotskega hišnega ljubljenčka z imenom MarsCat.

Bionična mačka lahko hodi, se razteza, igra z igračami, se izogiba oviram in grize nohte. Prav tako lahko prepozna človeške obraze in pozna 20 ukazov ter stavkov, vključno s "sedi" in "pridi sem." To bo morda edinkrat, ko vas bo mačka ubogala. Yukai Engineering je na drugi strani predstavil brezglavo robotsko mačko, namenjeno ljudem, ki si želijo hišnega ljubljenčka, a ga zaradi alergij ali drugih omejitev ne morejo imeti.

Sporni Samsungov osebni pomočnik Samsung je prednjačil tudi pri virtualnih pomočnikih. Predstavil je vrhunsko, a tudi eno najbolj spornih novih tehnologij - "umetne ljudi". Storitev obljublja, da bodo te neverjetno realne, računalniško vodene stvaritve na uporabnike vplivale bolj kot obstoječi domači pomočniki, kot sta Alexa in Google Assistant. Izvršni direktor Samsungovega Neona Pranav Mistry je za CNNpovedal, da si ne želijo nadomestiti ljudi, temveč le dodati dopolnilne spremljevalce, ki se lahko med drugim naučijo, kaj marate in česa ne, na primer, kakšno pico jeste, postanejo pa lahko tudi vaši prijatelji. Ti Neonovi 'avatarji' bodo interaktivni na pametnih telefonih ali na večjih zaslonih, Samsung pa načrtuje, da bodo na trg prišli še letos. Med razstavljalci tudi Chipolo iz Trbovelj Med razstavljalci je bilo tudi slovensko podjetje Chipolo iz Trbovelj, ki proizvaja pametne sledilnike predmetov. Na sejmu je predstavila iskalnik predmetov Chipolo One, ki je po njihovih navedbah rešitev za vse, ki pogosto zalagajo svoje vsakdanje dragocenosti, kot so ključi in telefon.

Najnovejši model, ki bo nadomestil prejšnja Chipolo Classic in Chipolo Plus, bo uporabnika opomnil, če bo kje pozabil ključe ali druge osebne predmete. 'Tehnologija za superjunake' Na CES so predstavili tudi Guardian XO zunanji skelet oziroma eksoskelet, ki naj bi uporabniku omogočil večjo moč in vzdržljivost. Obleko, ki jo napaja baterija, so snovalci opisali kot "tehnologijo za superjunake", posamezniku pa tako med drugim omogoča, da preprosto in brez napora dvigne tudi do 90 kilogramov in to težo drži do osem ur.