Velik uspeh za Kitajsko: robotska sonda pristala na temnem delu Lune

Robotska sonda Chang’e 4 je pristala v največjem, najstarejšem in najglobljem kraterju na površini Lune – Aitkenu, poročajo kitajski državni mediji.

Prva poročila o uspešnem pristanku so sprožila zmedo, saj sta China Daily in CGTN izbrisala tvite, ki so poročali o uspehu. "Kitajska sonda je pristala na skriti strani Lune in tako začela novo poglavje v zgodovini raziskovanja tega planeta," je kot prvi zapisal China Daily.