CNN v Avstraliji ne bo več delil svojih vsebin na Facebooku

V začetku tega meseca je višje avstralsko sodišče zavrnilo argument treh velikih avstralskih medijskih organizacij, da ne morejo biti odgovorne za komentarje, ki jih ljudje na Facebooku objavijo pod njihovo vsebino.

Mediji so se po tistem na Facebook obrnili s prošnjo, naj jih tehnološko podjetje podpre tako, da onemogoči funkcijo komentiranja, kar je Facebook zavrnil, poslali pa so jim navodila, kako lahko omejijo komentiranje pod vsako objavo posebej.

"Razočarani smo, da Facebooku spet ni uspelo zagotoviti, da bi bila njegova platforma prostor za verodostojno novinarstvo in produktiven dialog o trenutnih dogodkih med uporabniki," je ob tem dejal tiskovni predstavnik CNN.

Tiskovni predstavnik Facebooka je medtem dejal, da podpirajo reformo avstralske zakonodaje, ki se nanaša na obrekovanje, in se veselijo jasnejših pravil na tem področju.

Vse skupaj se je namreč začelo v povezavi s tožbo, ki jo je vložil nekdanji pripornik, s katerim naj bi v priporu za mlade ravnali tako, da se je leta 2016 znašel v središču škandala o zlorabah. Kasneje pa je tožil Fairfax Media Publications, Nationwide News in Australian News Channel, ker so ga komentatorji v komentarjih pod njihovimi Facebook objavami obtožili kaznivih dejanj, ki jih po zagotovilih njegovega odvetnika ni storil.

Medijska podjetja so vztrajala, da ne bi smela odgovarjati za komentarje, a je sodišče ocenilo, da gre "za poskus pritožnikov, da bi se predstavili kot pasivne žrtve funkcionalnosti Facebooka", s čimer pa se sodišče ni strinjalo. Opozorili so jih tudi, da komercialne koristi Facebooka s seboj prinašajo tudi pravno odgovornost. Osnovni primer, zaradi katerega je sodni spor sploh nastal, medtem sicer še vedno ni rešen in se je vrnil na vrhovno sodišče.