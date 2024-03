Čokoladne poslastice vse dražje in manjše: cena kakava v nebo

Trgovinske police se že več tednov šibijo zaradi jajčk, zajčkov in drugih čokoladnih dobrot vseh oblik, velikosti in barv. Toda mnogi kupci so opazili, da so te letos precej dražje, nekatere pa celo manjše kot pretekla leta. Britanska zveza za zaščito potrošnikov ugotavlja, da je cena čokoladnih jajc nekaterih proizvajalcev narasla za kar 63 odstotkov v primerjavi z lanskim letom, tehtajo pa tudi do 50 gramov manj. V Združenem Kraljestvu kar 85 odstotkov kakava uvozijo iz Zahodne Afrike. Izstopa Slonokoščena obala, ki je največja prozvajalka kakava na svetu, a ji podnebne spremebe prav nič ne prizanašajo.