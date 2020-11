Raziskava: eden od petih bolnikov s covidom-19 razvije duševno motnjo

Izkazalo se je, da je 20 odstotkov preživelih v roku treh mesecev po pozitivnem testu na okužbo s koronavirusom prejelo prvo diagnozo za anksioznost, depresijo ali nespečnost.

To je približno dvakrat pogosteje kot pri bolnikih z drugimi boleznimi v istem časovnem obdobju. Raziskovalci so k ugotovitvam dodali, da je to še en dokaz več, da lahko koronavirus vpliva na možgane in duševno zdravje ljudi.

Kaj ugotavljajo slovenski psihiatri? Naraščajo tudi težave z odvisnostmi

Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih, iz psihiatrične bolnišnice Vojnik je pojasnila, da v njihovi bolnišnici niso ugotavljali povezave med covidom-19 in psihološkimi diagnozami: "Malo pacientov je poročalo o preboleli virozi, četudi so bili o tem povprašani, ker morajo vsakič izpolniti vprašalnik. Večkrat smo naknadno ugotovili tudi, da niso bili iskreni."

Kot je povedala, pa v obdobju epidemije opažajo povečanje psihičnih težav reaktivne narave, vse od psihotičnih motenj, anksioznosti in prilagoditvenih težav do depresije. Kot je izpostavila, naraščajo tudi težave z odvisnostjo od raznih psihoaktivnih substanc in alkohola, precej recidivov je pri že zdravljenih, veliko družinskih in partnerskih nesoglasij. Na to temo je tudi kar precej klicev v dežurno ambulanto, dodaja.