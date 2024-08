Črna prihodnost na področju raka: smrtnost med moškimi skoraj dvakrat večja

Nova študija prikazuje zaskrbljujoče podatke o raku. Ne le število rakavih obolenj, do leta 2050 naj bi se med moškimi močno povečalo tudi število smrti zaradi raka. Povečanje naj bi bilo sodeč po študiji kar 93-odstotno. Največji porast naj bi se medtem zgodil pri moških, starejših od 65 let, ter v državah in območjih z nizkim oz. srednjim indeksom človekovega razvoja. Vendar pa rakava obolenja ob tem naraščajo tudi med ženskami in v starostni skupini mlajših od 50 let. Bi lahko ta trend zasukali?

Strokovna revija ameriškega združenja za boj proti raku Cancer je v ponedeljek objavila študijo, ki kaže zaskrbljujoče podatke. Raziskovalci so namreč v njej do leta 2050 predvideli kar 84-odstotno povečanje primerov raka in 93-odstotno povečanje smrti zaradi raka med moškimi po vsem svetu. Največji porast naj bi se zgodil pri moških, starejših od 65 let, ter v državah in območjih z nizkim ali srednjim indeksom človekovega razvoja. Kot navaja študija, ki jo povzema CNBC News, omenjeni indeks razvoj države ocenjuje na področju zdravja, znanja in življenjskega standarda.

Starejši bolnik FOTO: Shutterstock icon-expand

Raziskava je s pomočjo podatkov Globalnega observatorija za raziskovanje raka analizirala več kot 30 različnih vrst raka v 185 državah in ozemljih po vsem svetu ter naredila demografske projekcije. "Iz prejšnjih raziskav iz leta 2020 vemo, da je stopnja umrljivosti zaradi raka po vsem svetu za približno 43 odstotkov višja pri moških kot pri ženskah," je dejal zdravnik Jonathan LaPook. V novi študiji pa so ugotavljali, kaj lahko pričakujemo v naslednjih 25 letih. "Izkazalo se je, da lahko pri moških v primerjavi s trenutnim časom do leta 2050 pričakujemo okoli pet milijonov smrti na leto več," je dodal LaPook. To sicer ni prva študija, ki za področje raka ne slikajo ravno svetle prihodnosti. Že v začetku tega leta je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) napovedala, da bomo do leta 2050 videli več kot 35 milijonov novih primerov raka. V primerjavi z letom 2022, ko je bilo po ocenah 20 milijonov takšnih primerov, bi bilo torej v naslednjih 25 letih povečanje kar 77-odstotno. Raziskava je preučila tako moške kot ženske v 115 državah. 'Generacijski problem' Stopnja za pojav raka sicer narašča tudi med ženskami in mlajšimi. Kot poroča Scientific American, se ženske v svojih 30. letih danes soočajo z veliko večjo verjetnostjo, da bodo zbolele za rakom, kot so se pri tej starosti soočale njihove babice. Po podatkih Ameriškega združenja za boj proti raku (ACS) incidenca in umrljivost zaradi raka naraščata tudi pri milenijcih in celo mlajši populaciji, medtem ko stopnje med starejšimi Američani upadajo. Januarja je letno poročilo o statističnih podatkih o raku ACS pokazalo, da so mlajši od 50 let v ZDA edini, ki so doživeli splošno povečanje incidence raka med leti 1995 in 2020. Najpogostejši rak v tej skupini je bil rak debelega črevesa in danke, ki je postal vodilni vzrok smrti zaradi raka pri moških in drugi najpogostejši vzrok smrti pri ženskah.