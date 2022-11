'Čudežne' gobe novo upanje za bolnike z dolgotrajno depresijo?

Glavna sestavina tako imenovanih halucinogenih ali tudi 'čudežnih' oziroma 'norih' gob – psilocibin – lahko bistveno zmanjša simptome dolgotrajne depresije. To so izsledki klinične študije, največje do sedaj, ki jo je izvedla londonska družba Compass Pathways. V študijo je bilo vključenih 233 bolnikov z dolgotrajno depresijo. Ti bolniki so se zdravili s klasičnimi antidepresivi, vendar je bilo njihovo zdravljenje neuspešno.

Kako je potekala študija? Vsak od vključenih v študijo je v povezavi s psihološko podporo dobil odmerek sintetične spojine psilocibina. Razdeljeni so bili v tri skupine, pri čemer so udeleženci prve skupine prejeli 25 mg psilocibina, udeleženci druge 10 mg in v tretji – kontrolni – skupini zgolj 1 mg psilocibina. Vključeni so bili bolniki iz desetih evropskih držav, povprečna starost pa je bila 40 let.

icon-expand Za gobe iz rodu Psilocybe se je prijel vzdevek halucinogene, psihedelične, čudežne ali celo nore gobe. FOTO: Adobe Stock

Vsak je odmerek dobil v dopoldanskem času, nato pa štiri do šest ur haluciniral pod nadzorom. James Ruckner, svetovalec psihiater in predavatelj na Kraljevem kolidžu v Londonu, ki je sodeloval pri študiji, je dejal, da so udeleženci po zaužitju psilocibina vstopili v stanje, podobno hoji v sanjah. Popoldan ali zvečer, odvisno od odmerka, je učinek popustil in udeleženci so se lahko vrnili domov. Njihovo počutje so nato spremljali še 12 tednov, vsi pa so imeli ves čas na voljo psihološko podporo, da so lahko s strokovnjakom predelali svojo izkušnjo. Kot je dejal Ruckner, domnevajo, da psilocibin deluje na tisti del možganov, ki je tesno povezan z zaznavo in predelavo čustev.

Pod pojmom nore gobe razumemo dve skupini psihoaktivnih gob. Ena od teh so gobe iz rodu Psilocybe, ki vsebujejo aktivni učinkovini psilocibin in psilocin. Psilocibin je prekurzor psilocina, kar pomeni, da se šele ob administraciji spremeni v farmakološko aktivno substanco. —Pojasnilo DrogArta

Rezultate študije so objavili v medicinski reviji in razkrili, da so imeli bolniki, ki so prejeli 25 mg psilocibina, tri tedne po zdravljenju nižje stopnje simptomov depresije kot tisti udeleženci študije, ki so bili zdravljeni z nižjimi odmerki. Poleg tega je približno 29 odstotkov bolnikov v tej skupini doseglo remisijo depresije. Ruckner izpostavlja, da ti prvi rezultati kažejo na veliko prednost psilocibina vsaj za tiste bolnike z depresijo, ki imajo omejene možnosti zdravljenja zaradi neodzivnosti na klasične antidepresive.

Rezultati so pokazali, da eden od treh sodelujočih po treh tednih ni bil več depresiven, eden od petih bolnikov pa je po 12 tednih zaznal konkretno izboljšanje v svojem počutju.