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Znanost in tehnologija

Dal odpoved zaradi pogodbe z vojsko: 'Vodstvo je izgubilo moralni kompas'

New York, 12. 06. 2026 09.30 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
N.Š.
Rene

Eden od vodilnih Googlovih strokovnjakov za varnost je zapustil podjetje in ob tem ostro napadel njegovo vodstvo. Kot glavni razlog za odstop je navedel sodelovanje tehnološkega velikana z ameriškim obrambnim ministrstvom pri uporabi umetne inteligence za zaupne vojaške naloge.

René Mayrhofer, direktor za varnost platforme Android, je v poslovilnem pismu sodelavcem zapisal, da je njegova odločitev postala "neizogibna", potem ko je Google podpisal sporazum, ki Pentagonu omogoča uporabo Googlovih modelov umetne inteligence pri tajnih projektih.

"Vodstvo Googla je tiho opustilo cilj ogljične nevtralnosti zaradi ogromne porabe energije modelov umetne inteligence. Še huje pa je, da zdaj sklepa pogodbe z ameriškim ministrstvom za vojno," je zapisal v pismu z naslovom "Vodstvo Googla je izgubilo moralni kompas".

Pismo, ki ga je pridobil Business Insider, je Mayrhofer pozneje objavil tudi na svojem osebnem blogu.

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Sporni dogovor s Pentagonom

Google je konec aprila potrdil, da bo ameriškemu obrambnemu ministrstvu zagotavljal tehnologijo umetne inteligence za zaupne naloge. Takšne naloge lahko vključujejo načrtovanje vojaških operacij, obveščevalne analize in druge dejavnosti nacionalne varnosti.

Odločitev je sprožila val nezadovoljstva med delom zaposlenih. Nekateri so vodstvo že pred podpisom pogodbe pozivali, naj sodelovanja ne sklene.

Tiskovni predstavnik podjetja je takrat poudaril, da so ponosni na sodelovanje v konzorciju tehnoloških podjetij, ki zagotavljajo storitve umetne inteligence v podporo nacionalni varnosti.

Pri Googlu so hkrati zagotovili, da ostajajo zavezani načelu, da umetna inteligenca ne sme biti uporabljena za množični domači nadzor ali za avtonomno orožje brez ustreznega človeškega nadzora.

"Sem pacifist"

Mayrhofer opozarja, da se je podjetje v zadnjih letih močno oddaljilo od načel, zaradi katerih se je leta 2017 sploh odločil za delo pri Googlu.

Posebej izpostavlja spremembo Googlovih etičnih smernic za umetno inteligenco. Te so bile sprejete leta 2018 in so med drugim prepovedovale uporabo umetne inteligence za razvoj orožja in nadzornih sistemov. Februarja lani pa je podjetje omejitve umaknilo.

"Sem pacifist in že dolgo sem se odločil, da ne bom delal za vojske, ki sodelujejo v ofenzivnem vojskovanju," je zapisal. "Namerno škodovanje ljudem je nekaj, pri čemer ne morem in ne bom sodeloval."

Po njegovem mnenju je dodatno zaskrbljujoče tudi pomanjkanje notranje razprave o ključnih odločitvah podjetja.

"Nobena od teh odločitev ni predmet razprave ali komunikacije znotraj podjetja. O njih preprosto odloča najvišje vodstvo," je zapisal.

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Strah pred množičnim nadzorom

Mayrhofer, ki je obenem redni profesor na Johannes Kepler University Linz, je izrazil tudi skrb zaradi političnih sprememb v ZDA.

Po njegovem mnenju obstaja nevarnost, da bi lahko sporazum med Googlom in Pentagonom omogočil uporabo umetne inteligence za množični nadzor evropskih državljanov.

"Ta dogovor pomeni, da bodo Googlovi sistemi umetne inteligence zelo verjetno uporabljeni neposredno proti meni in mojim bližnjim. V današnjem okolju ne vidim, kako ne bi odstopil," je zapisal.

Ob tem poudarja, da ne obsoja sodelavcev, ki ostajajo v podjetju.

Sam si je po njegovih besedah lahko privoščil odhod tudi zato, ker kot redni profesor v Evropi ni finančno odvisen od zaposlitve pri Googlu, medtem ko številni drugi te možnosti nimajo.

Ne gre za prvi upor znotraj Googla

Mayrhofer ni prvi zaposleni, ki je javno kritiziral Googlovo sodelovanje z ameriško vojsko.

Že aprila je raziskovalec umetne inteligence Andreas Kirsch iz Googlovega oddelka DeepMind za Business Insider dejal, da ga je zaradi odločitve podjetja "izjemno sram".

Mayrhofer bo v podjetju ostal do avgusta, ko se mu izteče odpovedni rok. Ob tem je napovedal, da se bo takoj umaknil iz vseh projektov umetne inteligence, ki bi lahko bili povezani s pogodbo z ameriškim obrambnim ministrstvom.

"Žalosten sem, da je prišlo do tega, in iskreno upam, da bo vodstvo Googla ponovno našlo svoj moralni kompas. Do takrat pa vas bom pogrešal," je sklenil v poslovilnem sporočilu.

Poglavja:
Na vrh Sporni dogovor s Pentagonom "Sem pacifist" Strah pred množičnim nadzorom Ne gre za prvi upor znotraj Go
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KOMENTARJI6

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Mali medo
12. 06. 2026 11.27
Iz česa vi članek naredite iz novice ki na twiterju nima enga lajka.
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0 0
Truth
12. 06. 2026 11.26
Kliče te chat bot, pišeš mail firmi, ti odpiše chat bot, ne moreš do lastnika. Prijaviš informacijskemu pooblaščencu, ki meni da je s tem vse v redu. No potem je pa vse v redu. Adio pamet
Odgovori
0 0
Razsuti Tovor
12. 06. 2026 10.59
Še en razlog, da mora Evropa takoj stran od Microsofta in Googla.
Odgovori
+7
8 1
Tomvojo
12. 06. 2026 10.56
Kmalu boš lahko najel UI advokata da te bo branil pred UI. Svet bo kmalu šel u maloro.
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+6
6 0
Infiltrator
12. 06. 2026 10.55
Sej smo vsi vedeli da bo tako ,da se bo začela uporabljat v zle namene ....
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+8
8 0
gongash
12. 06. 2026 10.50
Torej svarija nas non stop pred kitajci v bistvu so pa 10x krat hujši in bi radi potuh jeno nad nami vsemi izvajali nadzor. Treba bo zglesa menjat telefone in spletne iskalnike/brskalnike. Vohniki bodo za nami na vsakem kotaku in zbirali podatke o nas ali mi to želeli ali ne.
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+1
5 4
bibaleze
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