Dan okoljskega dolga letos skoraj mesec dni prej kot lani

Zaradi pandemije smo lani datum, do katerega porabimo vse naravne vire, ki jih je Zemlja sposobna obnoviti v letu dni, dosegli dobre tri tedne pozneje kot v letu 2019, 22. avgusta. K temu so prispevali tudi ukrepi, sprejeti zaradi globalne epidemije. Podatki kažejo, da se je v tem času zmanjšala sečnja lesa (–8,4 %) in manj je izpustov iz prometa (–14,5 %). Ti dve gospodarski dejavnosti največ prispevata k ekološkemu odtisu.

A ker to izboljšanje ni bilo posledica sistemskih izboljšav, ni trajalo dolgo, da so se razmere vrnile v prejšnjo stanje, so v sporočilu za javnost opozorili v podjetju Schneider Electric. Pri tem so izpostavili, da kasnejši datum ekološkega dolga, ki je bil dosežen lani, kaže, da je sprememba trenda možna. "Pred nami je izziv, kako se naučiti lekcije in naučeno uporabiti v gospodarstvu, da postanemo bolj prilagodljivi in uspešni v skladu s tem, kar nam lahko Zemlja ponudi. Uresničitev obljube svetovnih vlad v Parizu leta 2015 – ohranjanje globalnega segrevanja na največ dveh stopinjah Celzija – zahteva celovito prenovo naših energetskih sistemov in popolno zmanjšanje emisij ogljika do leta 2050," so zapisali.