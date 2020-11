Danes praznuje televizija

Svetovni dan televizije že 24 let postavlja resnico, ki velja po vsem svetu, na prvo mesto: TV naredi razliko! Televizija je družbo spreminjala – in jo bo spreminjala še naprej – tako, da pozornost usmerja k rasni in socialni krivici, sovražnemu govoru in perečim podnebnim vprašanjem. Pomembna pa je tudi podpora, ki jo je televizija zagotavljala ljudem in podjetjem v času aktualne koronakrize.

"Čeprav so nas okoliščine letos ločile, nas je televizija povezala. Televizija je bila in še vedno je družbeno lepilo. Ko je gledanost naraščala, so se izdajatelji televizijskih programov po vsem svetu odzivali na edinstvene okoliščine spretno in z veliko ustvarjalnosti, da bi zagotovili, da bo televizija za vse nas vir zaupanja vrednih informacij, tolažilnega razvedrila in prepotrebnega eskapizma," je povedala Lindsey Clay, predsednica Global TV Group in izvršna direktorica Thinkboxa.

"Ta pandemija kot še nikoli doslej kaže vlogo televizije pri podpiranju družbe in demokracije. V teh težkih mesecih je tukaj, da skrbi. Skrbi za zagotavljanje uredniško odgovornih, zaupanja vrednih novic. Skrbi za distribucijo zabave, ki prinaša svetlobo v teh temnih časih. Skrbi za ohranjanje raznolikosti in kulturne pestrosti v medijski krajini. Televizija je in še naprej bo resnični svetilnik upora proti novemu koronavirusu,"pa je povedalGuillaume de Posch, predsednik Združenja komercialnih televizij v Evropi.

"V preteklem letu je televizija še naprej ohranjala svojo dolgoletno tradicijo izpostavljanja kritičnih tem v naši svetovni skupnosti. Opozarja nas na socialno krivico, nevtralno osvetljuje družbene probleme in nam daje upanje v prihodnost. Svetovni dan televizije je priložnost, da se vsi poklonimo številnim strokovnjakom, ki skrbijo za čarovnijo–tako na zaslonu kot iz ozadja," poudarja Laurent Bliaut, namestnik generalnega direktorja za trženje TF1 Publicité.

Caroline Petit, namestnica direktorja Regionalnega informacijskega centra Združenih narodov za Evropo (UNRIC), pa dodaja: "Televizija ni bila še nikoli tako prisotna in pomembna kot v času covida-19. Izdajatelji televizijskih programov imajo dvojno odgovornost: obveščajo in povezujejo ljudi ter delijo pozitivne in preverjene zgodbe o boljši in bolj zeleni gradnji."