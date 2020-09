Danski arheologi odkrili bojno ladjo, ki je bila pogrešana 376 let

Ladja Delmenhorst je potonila v pomorski bitki leta 1644 in bila pogrešana vse od takrat. Arheologi so jo našli v bližini pristaniškega mesta Rødbyhavn, le tri metre in pol pod morsko gladino.

Usodna bitka

Gre za zadnjo dansko ladjo, ki je potonila v tej usodni bitki, za katero se je naposled izkazalo, da bo tudi zadnja v eri kralja Kristjana IV – štiri mesece po tej bitki je v boju izgubil oko. Ko so Danci ugotovili, da so izgubili, so ladjo namenoma zasidrali v bližini Rødbyhavna in upali, da jo bodo lahko obranili z uporabo ogromnega topa v pristaniškem mestu. A to jim ni uspelo, saj so iznajdljivi Švedi žrtvovali eno izmed svojih ladij, tako da so jo zažgali in jo zapluli v smeri 'Delmenhorsta', ki je prav tako zagorel in se potopil.

Konec danske moči

V vojni med Švedsko in Dansko so se Švedi ob koncu 30-letne vojne 1643 odločili, da napadejo še Dansko in so osvojili del ozemlja. Na vrsti je bil naskok na København, a je danska mornarica leta 1644 preprečila izkrcanje švedskih sil na otoku. Švedi so se nato združili z Nizozemci in imeli v spopadu pred Rødbyhavnom velikansko premoč v materialu in vojski ter dosegli veliko zmago.

Vsega 17 danskih ladij s 438 topovi se je zoperstavilo napadalcem z 41 ladjami s skupaj 906 topovi. Švedsko-nizozemskim enotam pa je šel na roko tudi veter, ki jim je olajšal manevriranje. Poraz je bil neizbežen, Danska pa odtlej ni več igrala pomembnejše vloge kot pomorska velesila, a København je s preprečenjem prvega izkrcanja vseeno ostal danski.