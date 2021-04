Darknet – kako nas večina to že redno uporablja, tudi kriminalci

Osumljenec je dušilec za orožje iskal na darknetu – temnem spletu. Številni programi in orodja ustvarjajo vzporedna omrežja, a so odgovorna za iskanje in identifikacijo posameznikov. Tudi Policija in druge nadzorne agencije precej enostavno pridejo do našega IP-naslova – darknet pa to poskuša zamaskirati. Oziroma, če drugače rečemo, na darknetu boste lažje prišli do orodij in začeli uporabljati orodja, ki vam lahko (poskušajo) zamaskirati IP, uporabljajo sekundarne serverje (podobno kot omogoča uporaba VPN) ali dodatne varnostne mehanizme, ki preprečujejo vdore v komunikacijske sisteme. Večina darknet storitev ni nujno nastala z namenom kaznivih dejanj, ampak z željo, da bi posamezniki lahko svojo komunikacijo zaščitili pred zunanjimi vdori ali neželjenimi pogledi državnih aparatov.

Skratka, darknet je omrežje sistemov, ali pa sistem omrežij, ki omogočajo, da nekdo lažje ostane anonimen, skrit in težje izsledljiv (posplošeno). Večina nas je že uporabljala programe, ki imajo nekatere elemente darkneta. Torrenti so eni od bolj znanih primerov, njihova spornost pa je hkrati tudi njihova prednost. Ker omogoča decentralizirano delitev podatkov, je težje izsledljivo. S pomočjo splošno dostopnih ponudnikov VPN-storitev pa tudi težje izsledljivo – vse to pa varnostnih strukturam močno oteži delo. Po drugi strani številni programi, tudi igre, aplikacije za pogovor in pisanje, uporabljajo takšne elemente, ki bi jim lahko rekli darknet.