Delec ultra visoke energije, ki je prišel 'iz nič', znanstvenikom kravžlja možgane

Ko je izredni profesor na japonski univerzi Osaka Metropolitan Tošihiro Fudži prvič zaznal, da je iz Lokalne praznine na Zemljo padel kozmični delec ekstremne energije, je mislil, da gre najbrž za napako. "Pokazal je raven energije, ki je brez primere v zadnjih treh desetletjih," je dejal za Sky News.

Delec, ki so ga poimenovali Amaterasu, po japonski boginji sonca, ima namreč energijo, ki presega 240 eksa elektronvoltov (EeV). Kljub izjemni energiji pa to ni najvišji ultravisokoenergijski kozmični žarek, odkar jih beležijo. Leta 1991 so namreč zabeležili kozmični žarek z 320 EeV energije, zato so ga poimenovali kar delec "O-moj-Bog".

Od kod prihaja?

Tisto, kar najbolj bega znanstvenike, je izvor tega delca. Strokovnjaki menijo, da takšno energijo lahko povzročijo le najbolj močni kozmični dogodki, močnejši od eksplozije zvezde. Da je uganka še večja, dosedanje ugotovitve kažejo, da je kozmični žarek prišel "iz nič".

"Običajno lahko pokažete, od kod z neba prihajajo. Toda ko v primeru delca 'O-moj-Bog' in tega novega delca sledite njegovi poti do njegovega izvora, ni tam nič dovolj visoke energije, ki bi ga proizvedla. To je skrivnost tega – kaj za vraga se dogaja?" pravi John Matthews, raziskovalni profesor na Oddelku za fiziko in astronomijo Univerze v Utahu.

Pojavil se je namreč iz Lokalne praznine, velike, prazne regije vesolja, ki meji z galaksijo Rimske ceste.