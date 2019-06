Delo je koristno za mentalno zdravje

V teh stresnih časih, ko so pritiski na zaposlene veliki in je nadurno delo nekaj običajnega, se zdi brezdelno življenje mnogim zelo privlačno: brez obveznosti in sestankov ter delati le tisto, kar si sam zaželiš, so za marsikoga sanje. A kar v domišljiji zveni kot raj, za naše psihično počutje na dolgi rok ni dobro. Številne študije namreč dokazujejo, da človek za dobro počutje potrebuje delo. Kajti zaposlitev spodbuja samopodobo, nas izpolnjuje in nam daje občutek, da smo družbeno vključeni.

Toda koliko delovnih ur je potrebnih za ta pozitiven učinek? "Za skoraj vse obstajajo priporočeni odmerki - od vnosa vitamina C do trajanja spanja. Zato smo se prvič vprašali, kakšno bi bilo takšno priporočilo za plačano delo," je po poročanju portala Science Daily pojasnil soavtor raziskave Brendan Burchell z univerze v Cambridgeu.

Da bi to ugotovili, je skupina znanstvenikov preučila podatke iz neke dolgoročne britanske raziskave, v kateri je sodelovalo 70.000 ljudi. Osebe v starosti od 16 do 64 let so spremljali devet let in ob tem redno beležili podatke o njihovem delovnem statusu. Da bi ocenili njihovo duševno zdravje, so jih poleg tega spraševali o težavah, kot so anksioznost ali motnje spanja.

Izkazalo se je, da povezava med duševnim stanjem in delovno obremenitvijo dejansko obstaja. Ob vrnitvi na delovno mesto po daljši brezposelnosti ali porodniškem dopustu se je namreč mentalno zdravje udeležencev raziskave izboljšalo. Že osem ur dela ali še manj na teden zmanjša tveganje za psihične težave v povprečju za 30 odstotkov, so ugotovili znanstveniki.