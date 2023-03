'Denar ne more kupiti sreče' – nova raziskava pravi drugače

Trije psihologi so se odločili, da preverijo trditev, ali nam denar res ne more kupiti sreče. Ugotovili so, da je trditev, vsaj za večino, napačna, saj se je njihovo počutje z naraščanjem prihodka znatno izboljševalo. Kljub temu je majhen delež skupine, ki je prejela 100.000 dolarjev (približno 95.000 evrov), ostal nezadovoljen. Takih je bilo približno 15 odstotkov posameznikov.

Raziskavo so izvedli priznani ameriški psihologi, med njimi je tudi Nobelov nagrajenec za gospodarstvo in pisatelj Daniel Kahneman, ki je raziskavo o sreči, povezani s prihodkih, izvedel že leta 2010. V njej je prišel do podobnih ugotovitev, in sicer da se človekovo počutje izboljšuje z višino dohodka, a le do določne višine. Splošno počutje 1000 vključenih posameznikov je znatno naraščalo, ko se je njihov dohodek gibal od 60.000 do 90.000 dolarjev (od 57.000 do 85.000 evrov), nato pa ostalo na približno enaki ravni – ne glede na dodatne dodatne prilive.

Nova raziskava: Denarne meje ni (več) – razen pri 'dalj časa trajajočih žalostih'