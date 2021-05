Desetminutni turistični polet v vesolje načrtovan 20. junija

New York, 06.05.2021, 8:13 | Posodobljeno pred 7 minutami

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Sanje o komercialnih turističnih poletih v vesolje so vedno bližje uresničitvi. Sicer so dostopne zgolj tistim bogatašem, ki si bodo sedež na vesoljski raketi New Shepard lastnika Amazona Jeffa Bezosa lahko privoščili, a vse kaže, da bo prvi bogati turist z vesolja gledal na Zemljo že 20. junija.