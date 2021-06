Digitalizacija Slovenije: kaj prinaša e-osebna izkaznica in kaj denimo e-gradbeno dovoljenje?

Kako bo Slovenija, ki kmalu koraka v četrto desetletje obstoja, vstopila v digitalizacijsko tekmo z evropskimi državami, ki so na tem področju veliko pred nami? Bo naše življenje kmalu postalo precej bolj enostavno in bomo ohranili mirnejše živce pri poslovanju z državo?

Kdaj bomo uspeli olajšati ne samo praktičnih, vsakdanjih stvari kot so prometna dovoljenja in osebne izkaznice, temveč to unovčiti tudi v gospodarstvu, zdravstvu in izobraževanju? Načrt je, da prvi korak naredimo s pomočjo 40 ukrepov, ki bodo prebili led, nato pa bodo sledili še drugi, obljubljajo snovalci. Kako nas bodo ti približali tekmi najrazvitejših, smo na to sploh pripravljeni? In kakšne so ideje?

icon-expand Kako bi videti digitalna Slovenija? FOTO: Thinkstock

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe, ki ga EU meri, da bi prek ključnih indikatorjev zaznala, kako proces digitalizacije napreduje, Slovenijo uvršča na 16. mesto za Litvo in Estonijo. V ospredju pa se zadržujejo države kot so Finska, Švedska, Danska in Nizozemska. Slovenija pri prvem paketu, ki bi nas vodil po lestvici naprej, v ospredje postavlja državljana, podjetnika, investitorja, pravijo snovalci. In kaj bo enostavneje za vse državljane? "Prvi ukrep je e-gradbeno dovoljenje," navaja Gregor Macedoni, vodja delovne skupine za javno upravo in digitalno družbo pri Strateškem sveta za digitalizacijo (SSD). Tu sta še informativni izračun družinskih prejemkov in e-osebna izkaznica, ki je tretji ukrep. Pa ukinitev prometnega dovoljenja, uvedba davčnega trajnika, virtualnega okenca, enotne vstopne točke, davčne odločbe. V gospodarstvu bodo po besedah vodje delovne skupine za gospodarstvo in podjetniško okolje Marka Pleška izpostavljeni peonostavitev poročanja državni upravi – predlagajo, da se uvede enkratno e-poročanje, poenostavitev dela na daljavo, spodbujanje solastništva zaposlenih, tudi videoidentifikacijski postopki. "V Sloveniji imamo kar nekaj kripto borz, ki so morale iti v tujino, ker pri nas to ni mogoče, in tam plačujejo davke. Predlagamo, da to poenostavimo," pojasnjuje. Tu so še rešitve za izobraževanje, zdravstvo in nove tehnologije. Odgovorov, koliko bo digitalizacija stala in do kdaj bo izvedena, pa strateški svet nima.

V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči gostili tudi vodjo SSD Marka Borisa Andrijaniča. E-rešitve naj bi prihranile veliko časa in živcev državljanom, med drugim na področju javne uprave. Zakaj in kako? "Res je. Osredotočili smo se na rešitve in ukrepe, ki bodo razbremenile državljane in podjetja in na ta način prihranili ne samo veliko časa in pa živcev, ampak tudi denarja. Kot rečeno: predlagali smo uvedbo e-gradbenega dovoljenja, ukinitev prometnega dovoljenja in pa uvedbo e-osebne izkaznice. Zraven je seveda še cela vrsta drugih ukrepov, ki jih lahko državljani začutijo že zelo kmalu." Kaj bo za začetek denimo omogočila in prinesla ta e-osebna izkaznica? Andrijanič razlaga, da to pomeni, da se bo lahko z novo biometrično izkaznico in s pametnim mobilnim telefonom zelo enostavno in varno dostopalo do vseh spletnih storitev e-javne uprave, pa tudi do storitev spletnih bank in ostalih ponudnikov varnih elektronskih storitev.

Pri enotni davčni odločbi gre po besedah vodje SSD za to, da bi enkrat na leto dobili na enem mestu pregled vseh davčnih obveznosti, ki jih imamo do države. "Vemo, da sedaj dobivamo različne odločbe za različne vrste davkov; z enotno odločbo pa bi bil ta pregled bistveno enostavnejši in pa preglednejši, ta odločba bi pa vsebovala tudi davčni poračun. Kar se pa tiče davčnega trajnika – ta bi pa omogočal, da poravnamo davke in pa ostale davčne obveznosti do države enostavno prek direktne obremenitve našega bančnega računa. S tem bi se izognili, da zamudimo s plačilom kakšnega davka, da se nam zato nabirajo obresti in pa pride izvršba."

Kaj pa na področju davkov? Tudi tam je doslej bilo in je še vedno veliko papirologije. "Tudi na tem področju smo predlagali kar nekaj ukrepov – naj izpostavim enotno davčno odločbo in pa davčni trajnik. Pri enotni davčni odločbi želimo preprosto poenotiti to, kar se dogaja danes – da dobivamo različne odločbe za različne vrste davkov. Mi pa predlagamo, da je vse skupaj združeno v enotni odločbi, ki vsebuje transparenten pregled nad vsemi obveznostmi, ki jih imamo do države, in pa poračunom." Predlagajo tudi enotno mobilno aplikacijo za storitve javne uprave. Za kaj in kako naj bi ta služila? Andrijanič pravi, da imamo trenutno v Sloveniji celo vrsto portalov do storitev javne uprave, ki med seboj niso najbolje povezani, pa tudi uporabnikom niso pretirano prijazni. "Vsak izmed teh portalov je malce drugačen, uporabniška izkušnja je pri vsakem drugačna, pa lahko rečemo, da nikjer ni najboljša. Mi želimo vse to povezati, enostavno poenotiti in ustvariti uporabnikom prijazen portal. Želimo uvesti tudi mobilno aplikacijo, s pomočjo oziroma preko katere bodo lahko državljani zelo enostavno dostopali do vseh spletnih upravnih storitev." Kaj pa predlagajo na področju zdravstva? Zdravstvo je bilo po besedah vodje SSD izjemno pomembno področje, ki so mu pri predlaganju prvega paketa posvetili veliko pozornosti. "Tukaj imamo celo vrsto priporočil in ukrepov, naj omenim dvoje: prvo je uvedba mobilne aplikacije, s pomočjo katere bomo lahko državljani enostavno dostopali do svojega zdravnika, se naročili na pregled, imeli vpogled v vse svoje zdravstvene podatke, recepte, napotnice in tako naprej. Se pravi nekaj, kar nam bo bistveno poenostavilo življenje, še posebej ko zbolimo. Druga pomembna rešitev je pa e-javno naročanje v zdravstvu. Tukaj pa želimo uvesti enoten in pregleden način naročanja medicinskih pripomočkov in zdravil, s pomočjo obvezne uporabe e-dražbe. Računamo, da bo ta ukrep davkoplačevalvcem prihranil na milijone evrov."

Predlagajo tudi uvedbo obveznega predmeta informatike v osnovnih in srednjih šolah. Kaj pa za podjetnike? Kje je tukaj prednost Slovenije, če bi bila digitalno razvita? SSD naj bi svoje delo sicer končal šele septembra, pa so ga že junija. Pa je realna možnost, da te spremembe, ki so jih predlagali, zaživijo in ne ostanejo le mrtva črka na papirju, imajo trajno vrednost, da preživijo tudi denimo pod novo vlado po volitvah?

Zaživeli naj bi tudi boni za krepitev digitalnih veščin, pri katerih bo na začetku poudarek na starejši populaciji. Kako bo to izgledalo v praksi? Andrijanič se strinja, da je digitalna vključenost ena od prioritet. Prav zato so predlagali uvedbo digitalnih bonov, s katerimi se bo spodbujalo vseživljenjsko učenje digitalnih veščin. "Začeli bomo pri upokojencih, kasneje pa želimo te digitalne bone razširiti prav na vse prebivalce. Prav je, da imamo vsi močne digitalne veščine in da s tem tudi spodbujamo uporabo upravnih spletnih storitev." Veliko ljudi, ki je strokovnjakov in je sodelovalo v skupini SSD, sicer dela v tujini – kot Andrijanič. Kako pa bi vrnili oziroma pridobili mlade v Slovenijo? Sogovornik meni, da so slovenski strokovnjaki v tujini naše veliko bogastvo in narediti moramo vse, da jih čim bolj pritegnemo nazaj. "Prav temu so namenjeni številni ukrepi v našem prvem paketu. Naj omenim vzpostavitev centra, ki bi našim strokovnjakom v tujini omogočal administrativno, pravno in pa karierno pomoč pri vračanju iz tujine, prav tako pa predlagamo uvedbo davčnih olajšav, ki bi vračanje še dodatno pospešile. Tukaj se zgledujemo po Nizozemski in pa številnih drugih uspešnih evropskih držav, ki so uvajale podobne ukrepe." Po lestvici digitalne razvitosti smo na 16. mestu v Evropi, pred nami so Estonija, Finska, sosednja Avstrija? Če bi vlada te predloge udejanila, kje bi bili po mnenju vodje SSD po tem na tej lestvici? "Strateški svet je bil ustanovljen s tem ciljem: mi moramo v petih letih priti med pet digitalno najbolj naprednih držav v Evropi in verjamem, da je ta paket dober korak v to smer."