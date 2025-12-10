Svetli način
Znanost in tehnologija

Prepoved družbenih omrežij za mlade tudi v Sloveniji?

Ljubljana , 10. 12. 2025 10.45 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Anja Kralj
Komentarji
42

Potem ko so v Avstraliji za mlajše od 16 ugasnili družbena omrežja, se podobne pobude slišijo tudi v Evropi. Na ministrstvu za digitalno preobrazbo izpostavljajo, da bodo potrebni tudi tehnični ukrepi omejevanja digitalnih vsebin najmlajšim. Slovenija meni, da bi morala biti najnižja starost za uporabo družbenih omrežij 16 let. Starostna omejitev, ki jo predlagajo, temelji na znanstvenih ugotovitvah glede razvoja možganov otrok in mladostnikov, pojasnjujejo. Možna rešitev je evropska digitalna identitetna denarnica, s katero bi verodostojno preverjali polnoletnost.

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo se zavedajo številnih izzivov, ki jih prinaša uporaba družbenih omrežij, zlasti za mlajše generacije zato podpirajo potrebo po uvedbi starostne meje na ravni EU. Preverjanje starosti uporabnikov ni le zadeva družbenih omrežij, temveč tudi jasnejša opredelitev odgovornosti ponudnikov športnih stav, iger na srečo in (pol)pornografskih vsebin, saj te trenutno niso jasno opredeljene, poudarjajo.

Na ministrstvu poudarjajo, da je pri zaščiti otrok in mladostnikov ključen celovit pristop, ki združuje osveščanje, izobraževanje in krepitev digitalnih kompetenc, kot tudi določene tehnične rešitve, ki omogočajo starševski nadzor ter sistemsko omejitev dostopa do določenih vsebin za mlajše uporabnike na podlagi digitalne identitete. V Sloveniji so že nekaj let v teku različne osveščevalne kampanje, ki uporabnike, predvsem otroke in starše, opozarjajo na nevarnosti in odgovorno uporabo interneta, vendar pa bodo potrebni tudi tehnični ukrepi omejevanja digitalnih vsebin najmlajšim.

Preberi še Prepoved uporabe družbenih omrežij za mlade, visoke kazni za tehnološka podjetja

Spomnilli so, da je Slovenija na zasedanju Sveta EU za telekomunikacije v Luksemburgu podprla pobudo Španije za okrepitev zaščite mladoletnikov pred škodljivimi vsebinami in spletnimi tveganji. Pobudo Španije so poleg Slovenije podprli Ciper, Danska, Francija, Grčija, Avstrija, Hrvaška, Italija ter Slovaška. Pobuda med drugim predlaga uvedbo enotne evropske digitalne polnoletnosti za dostop do družbenih medijev, učinkovito preverjanje starosti uporabnikov in oblikovanje regulativnega okvira z obveznimi tehničnimi standardi za razvoj varnih, otrokom prijaznih digitalnih platform. Slovenija se je skupaj z Dansko in Ciprom pridružila kot podpisnica predloga za skupni regulativni okvir EU, ki od mladoletnikov zahteva, da za dostop do nekaterih platform, kot so TikTok, Instagram in Snapchat, pridobijo soglasje staršev – pobudo, ki jo vodi Grčija in podpirata Francija in Španija.

Družbena omrežja in otroci
Družbena omrežja in otroci FOTO: Shutterstock

Možna rešitev: evropska digitalna identitetna denarnica

Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je 10. oktobra 2025 na neformalnem srečanju ministrov na Danskem podpisala Jutlandsko deklaracijo ter s tem podprla njene cilje, med katerimi so zaščita mladoletnikov pred zasvojenostjo, škodljivo vsebino in manipulativnimi oblikami spletnega okolja.

Na vabilo francoske ministrica za umetno inteligenco, Anne Le Hénanff se je ministrica 18. novembra 2025 okviru vrha Summit on European Digital Sovereignty v Berlinu udeležila srečanja na temo digitalne polnoletnosti in varnosti mladostnikov na spletu.

Ministrica Klampferjeva je podprla pobudo za vzpostavitev enotne evropske pravne in tehnične rešitve. Ta bi temeljila na uporabi evropske digitalne identitetne denarnice (EUDI Wallet) kot zanesljivega orodja za preverjanje starosti uporabnikov družbenih omrežij in drugih spletnih storitev. Poleg Slovenije so na srečanju sodelovali tudi Ciper, Danska, Grčija, Irska in Španija.

Na ministrstvu za digitalno preobrazbo menijo, da bi morala biti omejitev 16 let

Kot poudarjajo na ministrstvu, menijo, da bi morala biti najnižja starost za uporabo družbenih omrežij 16 let: "Starostna omejitev, ki jo predlagamo, temelji na znanstvenih ugotovitvah glede razvoja možganov otrok in mladostnikov. Raziskave namreč kažejo, da so najslabša leta (z največ negativnimi učinki) za uporabo družbenih omrežij med 11. in 13. letom za dekleta ter med 14. in 15. letom za fante. Pri tem je nezanemarljivo tudi dejstvo, da nekatera podjetja, ki so lastniki družbenih omrežij, načrtno zaposlujejo nevroznanstvenike in druge vedenjske strokovnjake za aktivno razvijanje orodij (npr. všečki, neskončno pomikanje itd.), ki pritegnejo in zasvojijo mlade uporabnike."

Poudarjajo pomen interoperabilnih rešitev na ravni EU, zlasti uporabe evropske digitalne identitete (EU Digital Identity Wallet) oz. (EU Age Verification Solution) kot zaupanja vrednega orodja. "Namen tega orodja je, da bo mladoletnike zaščitilo pred neprimernimi vsebinami in stiki in onemogočilo profiliranje. Ključno je, da v primeru mladostnikov ne izda identitete posameznika, ampak bo samo preverjalo polnoletnost in na podlagi tega dodelilo način dostopa," pojasnjujejo.

Ali bi podprli omejitev, smo povprašali slovenske parlamentarne stranke, odgovore še čakamo. 

Kakšna ureditev je v veljavi?

V Sloveniji se glede starostnih omejitev za uporabo družbenih omrežij trenutno uporabljajo določbe GDPR in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki urejata, pod kakšnimi pogoji lahko mladoletniki dajejo privolitev za obdelavo osebnih podatkov pri storitvah informacijske družbe. Po 8. členu ZVOP-2 lahko otrok samostojno privoli v uporabo takšnih storitev, če je star vsaj 15 let. Za mlajše od 15 let je potrebna privolitev starša ali skrbnika. Če posamezna platforma v svojih pogojih določi višjo starostno mejo, velja ta. Ponudniki storitev, vključno z družbenimi omrežji in orodji UI, lahko sami določijo tudi strožje starostne omejitve.

družbena omrežja avstralija mladoletniki
Naslednji članek

Bosta srednja in vzhodna Evropa središči razvoja zdravil proti debelosti?

KOMENTARJI (42)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pompozni
10. 12. 2025 11.52
+1
Takoj
ODGOVORI
1 0
yanay
10. 12. 2025 11.52
Lahko prepovejo uporabo družbenih omrežij, toda, to ne bo rešilo problema. Mularija se je ob prepovedih vedno znašla, to lahko potrdim iz lastnih izkušenj pred več kot 50. leti, saj smo določene stvari morali sami izkusiti, da smo dojeli, da so nam starši govorili iz svojih izkušenj. Žal pa večina današnjih staršev svojim mulcem ni sposobna reči "NE"! Današnji starši ne premorejo odločnosti, ki je potrebna, da se doseže dojemanje, da ne pomeni ne.
ODGOVORI
0 0
Frzenk
10. 12. 2025 11.52
-2
agenda 2030 se nadaljuje.....pod pretvezo omejitve socialnih omrežij nameravajo uvesti popoln nadzor nad vsemi......
ODGOVORI
0 2
Darko32
10. 12. 2025 11.52
+1
Tukaj je glavni problem vzgoje in morale. Namreč otroci ubogajo, če jih poučiš in jim razložiš o tehniki. Tukaj pa imamo posilejvanje z reklamami in vsem drugim. Posledično se to posiljuje uporabnike te tehnologije. Če gledamo na tem področju največj gre v škodo proračuna in dotičnih držav. Zato bi morali blokirati operaterje, kateri ne omogočajo nadzora nad delovanjem omrežij skrbnikom ali staršem. Določeni operaterji imajo narejeno blokado prenosa podatkov in imajo tudi urejeno, da lahko eno številko pokliče uporabnik brezplačno. To je idealno za otroke, da lahko pokliče edega izmed staršev ali pa starši pokličejo otroka. Sedaj pa bi radi blokirali vse in potem se čudimo, če strokovno znanje otroci ne morejo dopolnjevati. Žal vsak napredek ima pozitivne in negativne strani. TIK TOK določeni uporabljajo za zlorabe in določeni za širjenje znanja kot so kako rešiti določeno težavo na preprost in lahek način.
ODGOVORI
1 0
Rdečimesečnik
10. 12. 2025 11.49
Kakšno bi počeli če bi bili pod jj zdej pa tiho I trpi
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
10. 12. 2025 11.45
-2
prav je, da se omejijo posamezni dostopi...samo naj se potem onemogočijo tudi "obvodi"....
ODGOVORI
0 2
Mici 270
10. 12. 2025 11.42
+0
ja.
ODGOVORI
1 1
dober dan
10. 12. 2025 11.42
+2
To je sama krinka. EU komunisti želijo da bi na internetu uporabljali svoj prav ime in priimek. Tako kot v Angliji, kjer te aretirajo zaradi objav na spletu.
ODGOVORI
4 2
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 11.41
+1
Predlagam, da se ukine tudi za te, ne najbolj mlade. Lastništvo profila si lahko zagotovite z opravljenim izpitom in javne uporabe polnega imena.
ODGOVORI
3 2
ČrniGad
10. 12. 2025 11.39
+0
Problem je, ker je to kurativa. Treba je zadeve reševat na dolgi rok in pri izvoru-torej ljubeče-stroga vzgoja otrok v zdravih družinah! To se pa ne dogaja, ker promoviramo nezdrave družine manjšin in na splošno tistim, ki jim je manj mar za otroke.
ODGOVORI
1 1
Unionko
10. 12. 2025 11.34
+12
Podpiram takoj, pa uvest obvezno nabirnoštvo, za naše golobrade mladce, ki ne znajo druga, kot v eni roki držati flašo, v drugi pa cigareto!
ODGOVORI
12 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 11.42
+1
Sej so vredni svojega denarja, sam na UA fronto za kanonfuter si pa tut ne zaslužijo it.
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
10. 12. 2025 11.32
+9
kitajci imajo to urejeno...ne dostop, temveč prepoved mobilca in ostale krame do 18.leta...Tam je velika sramota če ima otrok mobitel recimo...
ODGOVORI
9 0
Mici 270
10. 12. 2025 11.43
od kitajske se nebom pogledali..
ODGOVORI
0 0
sarmat22
10. 12. 2025 11.29
-1
Novinarji ne nabijajte v prazno.Iz Avstralije ze porocajo o tem kako otroci obidejo vse te "zakone", prepreke in vseeno uporabljajo vsa omrezja. Tudi tu bi bilo enako.Obstaja ogromno variant kako se to stori tako,da raje nehajte sirit nepotrebno paniko,prepricanja napacna itd.
ODGOVORI
1 2
davboj
10. 12. 2025 11.28
+6
Enako podpiram, samo malo nazaj se zazrite, ko je 14 letnica napravila samomor zaradi igre BLUE SHARK, take in podobne igre z izzivi še vedno krožijo po netu. Precenimo ali se mladoletniki zavedajo posledic, preden gredo v dejanja. Škoda je naših otrok🩷
ODGOVORI
6 0
Rde?a pesa in hren
10. 12. 2025 11.27
+5
No to pa j elibrealno razmišljanje, Najprej so propagirali vsi kako je to koristno, zdej pa kako je škodljivo. To je ko droga, ko se enkrat razpase, pa se je fajn razpaslo, je težko ustavit. Zdej bi bremzali, kaj? In Kako?
ODGOVORI
7 2
ČrniGad
10. 12. 2025 11.42
Enako bo z migranti. Ko bo(je) prepozno se bodo pa zganili.
ODGOVORI
0 0
Misanthrope
10. 12. 2025 11.27
+2
Bo Pero Martič propadel hahaha
ODGOVORI
2 0
Morgoth
10. 12. 2025 11.41
Vsaj ena dobra stvar!🙂
ODGOVORI
0 0
mali.mato
10. 12. 2025 11.23
-6
Ta vlada se bo v zgodovino zapisala kot vlada cenzure.
ODGOVORI
2 8
but_the_ppl_are_retarded
10. 12. 2025 11.43
Znano dejstvo je, da gredo 🐑 bolj mirne pod 🔪, če se jim predvaja pomirjujoče zvoke.
ODGOVORI
0 0
brainiac007
10. 12. 2025 11.51
Na internetu je veliko sranj-ja dejansko bi morali že pri Internetnih ponudnikih ih narediti zastonj oz v osnovih paketih filtracijo spletnih mest in app ov ne pa, da moraš še plačat zraven, pravzaprav bi moral biti zgrajen varnostni center za vse uporabnike Slovenije ker ko bodo začeli z umetno inteligenco napadat v velikem obsegu smo že prepozni to je v interesu države in nas vseh. Žal je postal čisti divji zahod kraje podatkov in denarja poleg tega pa še poneumljanja folka , predvsem mladih pa tudi najstarejših
ODGOVORI
0 0
MarkoJur
10. 12. 2025 11.22
+0
Ministrstvo za digitalno preobrazbo je nabavilo zastarele računalnike celo brez operacijskega sistema....s tem ne moreš iti na internet in NOBENO ''družabno'' omrežje....
ODGOVORI
3 3
MESE?AR
10. 12. 2025 11.26
+1
Greš pa s telefonom.
ODGOVORI
1 0
Kali?opko Kali?opkovi?
10. 12. 2025 11.22
+0
Spet kontrola hahaha
ODGOVORI
1 1
terciar
10. 12. 2025 11.21
+13
Podpiram!! Vendar brez digitalnih kartic, vemo kaj to pomeni.
ODGOVORI
13 0
