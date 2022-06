'To je recept za katastrofo. Vlada že pripravlja novelo zakona'

Nekdanji minister Mark Andrijanič je poudaril, da so do digitalnih bonov upravičeni tisti starejši od 55 let, ki se bodo udeležili tečajev osnovnih digitalnih veščin, ki bodo na voljo v jeseni. Kot je povedal, glavni izziv ni višina sredstev, ki so na voljo za digitalne bone za starejše, ampak število razpisanih mest za te tečaje, kot je povedal je teh na voljo okoli 10.000. Kot je dejal, je denarja dovolj za 50.000 starejših.

Sedanja ministrica Emilija Stojmenova Duh pravi, da to ne drži, saj da so dobili ogromen interes za izvedbo teh tečajev: " Ob primopredajo sem sicer prvič slišala, da je zagotovljenega denarja za 5.000 starejših, tudi če bi bilo na voljo za digitalne bone sredstev za 50.000 starejših, kot pravi minister, je to precej manj kot 740.000."

Kot je poudarila, je zakon diskriminatoren in da vključevanje le posameznikov v digitalno pismenost, kaže nerazumevanje tega izziva in je recept za katastrofo: "Pri mladih sploh ne gre za financiranje digitalnih znanj in kompetenc, ampak gre za financiranje tehnološke opreme, ki pa ni nujno povezana z digitalno pismenostjo. Financirajo se denimo tudi tiskalniki, čeprav je bistvo digitalizacije, da se znebimo papirja." Andrijanič je nato vztrajal, da gre za pilotni projekt, da več mest za tečajnike v tem letu ni. Ker so kapacitete nizke, so se zato, kot pravi, v prvi fazi pilotnega projekta odločili, da bo ta vključeval 5.000 udeležencev. Kot pravi ne drži, da to doslej ni bilo znano in da ni šlo za nobeno skrivnost.

Kot je na tem mestu nasprotovala Stojmenova Duh, imajo zaradi povečanega interesa izvajalcev tečajev usposabljanj dovolj kapacitet za izvedbo teh tečajev, a ni dovolj denarja, saj je v zakonu večina denarja namenjena za nakup tehnološke ekipe in ne za izvajanje usposabljan, pravi Stojmenova Duh. Zato pripravljajo novelo zakona, s katero bodo poskusili to spremeniti in večji delež denarja nameniti za usposabljanje.

Kako bo nova vlada spremenila ukrep? Bodo ukinili digitalne bone za mlade? Kot pravi nova ministrica, živimo v pravni državi in trenutno velja ta zakon. Tako lahko mladi bone mirno unovčijo, dokler je v veljavi ta zakon. Tudi starejšim se ni treba bati, pravi, saj da bodo pripravili svoje projekte, s katerimi bodo poskrbeli, da bo vsak starejši, ki potrebuje to digitalno usposabljanje prišel na vrsto in tudi do opreme, če si je ne more sam privoščiti, saj bodo njihovi ukrepi ciljno usmerjeni in ukrepov bodo deležni tisti, ki bodo te tudi potrebovali, je jasna ministrica.