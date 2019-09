Na Japonskem odkrili novo vrsto dinozavra

Največje okostje dinozavra, ki so ga kadarkoli našli na Japonskem, se je skrivalo pod 72 milijoni let starimi usedlinami v mestu Mukawa. Sprva so že leta 2013 med izkopavanji odkrili del repa, nadaljnja izkopavanja pa so razkrila skorajda popoln dinozavrov skelet, ki ga opisujejo v znanstveni študiji, objavljeni v Scientific Reports.

Odkrito okostje pripada novi vrsti rastlinojedega dinozavra, je v sporočilu za javnost zapisala Univerza Hokkaido. Znanstveniki so dinozavra poimenovali "kamuysaurus japonicus", ime pa izhaja iz besede "kamuy", kar v jeziku avtohtonih prebivalcev severne Japonske pomeni 'bog oziroma božanstvo', latinske besede za plazilca"saurus" in "japonicus", kar predstavlja Japonsko, poroča CNN.