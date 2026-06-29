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Znanost in tehnologija

Prvo kost dinozavra, odkrito na Antarktiki, našli ... v predalu

Cambridge, 29. 06. 2026 09.16 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Kost titanozavra

Fosil, na prvi pogled nič posebnega, ki je 40 let ležal pozabljen v predalu, se je izkazal za prvo dinozavrovo kost, ki so jo kdaj našli na Anarktiki. Vzorec so izkopali leta 1985, ekipa, ki ga je odkrila, pa ni bila prepričana, kaj sploh je. Tako so ga shranili v geološko zbirko Britanskega antarktičnega zavoda v Cambridgeu. Fosil so zdaj preučili paleontologi in potrdili, da gre za repno kost titanozavra.

Kost titanozavra je med tisoči primerki fosilov, ki so jih raziskovalci skozi desetletja prinesli z odprav na Antarktiko, je nedavno opazil vodja zbirk na Britanskem antarktičnem zavodu (BAS) Mark Evans. "Šele ko začneš tuhtati, kaj neki je v tem predalu, včasih naletiš na nekaj in si misliš: O, tole pa je videti zanimivo," je dejal za BBC.

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Vzorec so prvotno našli na otoku Jamesa Rossa, odkritje pa je bilo zabeleženo v terenskem zvezku, ki ga je vodil geolog Mike Thomson. Ob drobni, lični skici fosila z dne 9. decembra 1985 je pripisal "vretence velikega plazilca" in dodal, da v širino meri približno 10 centimetrov. Evans pravi, da je ekipa, ki ga je našla, verjetno menila, da pripada morskemu plazilcu.

Fosil so našli leta 1985 na otoku Jamesa Rossa.
Fosil so našli leta 1985 na otoku Jamesa Rossa.
FOTO: AP

Toda takoj ko ga je Evans vzel v roke, je ugotovil, da je vretence precej bolj podobno dinozavrovemu. Datum odkritja pa pomeni, da je to pravzaprav prvi fosil dinozavra, najden na tej celini. Za dodatno potrditev se je obrnil na profesorja Paula Barretta iz britanskega Prirodoslovnega muzeja.

"Čeprav na pogled ni kdovekaj veličastno, ima pravzaprav zelo značilno obliko," razlaga Barrett. Na enem koncu fosila je vdolbina, na drugem pa zaobljena izboklina. Vretenca se tako poravnajo in tvorijo vrsto kroglastih sklepov, ki potekajo od glave do repa dinozavra, pojasnjuje. "Takoj ko sem ga zagledal, sem vedel, s čim imamo opravka ... nedvomno s titanozavrom," pravi Barrett. "To je kombinacija značilnosti, popolnoma edinstvena za to vrsto dinozavra."

Po vsem svetu so znanstveniki doslej identificirali več kot 100 vrst titanozavrov. Vsi so bili štirinožni rastlinojedci z zelo dolgimi vratovi, s pomočjo katerih so dosegli vrhove dreves, ter dolgimi repi, ki so služili kot protiutež. Največji titanozavri so bili dolgi več kot 35 metrov in so tehtali približno 60 ton.

Okostje 36-metrov dolgega titanozavra, razstavljeno v Ameriškem muzeju naravne zgodovine.
Okostje 36-metrov dolgega titanozavra, razstavljeno v Ameriškem muzeju naravne zgodovine.
FOTO: AP

Glede na velikost najdene repne kosti, strokovnjaki ocenjujejo, da je 'njihov' antarktični titanozaver v dolžino meril okoli sedem metrov. "Morda gre za mladega dinozavra, ali pa precej manjšega, ki je bil kot odrasel glede na ostale v skupini, pravzaprav izjema," pojasnjuje Barrett. Živel je pred 82 milijoni let v obodbju krede, ko je bila Antarktika videti zelo drugače kot danes. Prekrita je bila z bujnim gozdom, ki je rastlinojedcem zagotavljal obilico hrane.

Titanozavri so bili največja skupina dinozavrov, ki je kadarkoli hodila po Zemlji. (Na sliki alamozaver – orjaški rastlinojedec iz družine titanozavrov.)
Titanozavri so bili največja skupina dinozavrov, ki je kadarkoli hodila po Zemlji. (Na sliki alamozaver – orjaški rastlinojedec iz družine titanozavrov.)
FOTO: Profimedia

Davno pozabljeni fosil ima zdaj pomembno mesto v zgodovini raziskovanja Antarktike. Po letu 1985 so v tem oddaljenem delu sveta sicer našli še druge kosti dinozavrov, a ne prav veliko. Antarktika je za paleontologe precej zahtevna za raziskovanje, površje, ki skriva prazgodovinske zapise, je namreč prekrito z debelo plastjo ledu. Vseeno pa "kaže, da je bilo območje, za katerega danes mislimo, da je povsem neprimerno za bivanje, nekoč nekaj povsem drugega in je tam živela cela vrsta bitij," pojasnjuje Berrett. "In to nam pomaga spoznavati, kako se se pred približno 80 milijoni let ta vklopila v širše ekosisteme na samem 'dnu' sveta," še zaključuje.

dinozaver kost Antarktika odkritje fosil

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