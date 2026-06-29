Prvo kost dinozavra, odkrito na Antarktiki, našli ... v predalu

Kost titanozavra je med tisoči primerki fosilov, ki so jih raziskovalci skozi desetletja prinesli z odprav na Antarktiko, je nedavno opazil vodja zbirk na Britanskem antarktičnem zavodu (BAS) Mark Evans . "Šele ko začneš tuhtati, kaj neki je v tem predalu, včasih naletiš na nekaj in si misliš: O, tole pa je videti zanimivo," je dejal za BBC .

Vzorec so prvotno našli na otoku Jamesa Rossa, odkritje pa je bilo zabeleženo v terenskem zvezku, ki ga je vodil geolog Mike Thomson . Ob drobni, lični skici fosila z dne 9. decembra 1985 je pripisal "vretence velikega plazilca" in dodal, da v širino meri približno 10 centimetrov. Evans pravi, da je ekipa, ki ga je našla, verjetno menila, da pripada morskemu plazilcu.

Toda takoj ko ga je Evans vzel v roke, je ugotovil, da je vretence precej bolj podobno dinozavrovemu. Datum odkritja pa pomeni, da je to pravzaprav prvi fosil dinozavra, najden na tej celini. Za dodatno potrditev se je obrnil na profesorja Paula Barretta iz britanskega Prirodoslovnega muzeja.

"Čeprav na pogled ni kdovekaj veličastno, ima pravzaprav zelo značilno obliko," razlaga Barrett. Na enem koncu fosila je vdolbina, na drugem pa zaobljena izboklina. Vretenca se tako poravnajo in tvorijo vrsto kroglastih sklepov, ki potekajo od glave do repa dinozavra, pojasnjuje. "Takoj ko sem ga zagledal, sem vedel, s čim imamo opravka ... nedvomno s titanozavrom," pravi Barrett. "To je kombinacija značilnosti, popolnoma edinstvena za to vrsto dinozavra."

Po vsem svetu so znanstveniki doslej identificirali več kot 100 vrst titanozavrov. Vsi so bili štirinožni rastlinojedci z zelo dolgimi vratovi, s pomočjo katerih so dosegli vrhove dreves, ter dolgimi repi, ki so služili kot protiutež. Največji titanozavri so bili dolgi več kot 35 metrov in so tehtali približno 60 ton.