Direktor Nase: Pluton je planet

Status Plutona je znova postavljen pod vprašaj, potem ko je šef ameriške vesoljske agencije Nasa Jim Bridenstine povedal, da vztraja pri prepričanju, da je Pluton, kljub vsemu, planet na robu našega osončnja.

"Samo da veste, kar se mene tiče, je Pluton planet. Trdno stojim za tem, kar sem se naučil," je na tekmovanju FIRST Robotics v Oklahomi povedal direktor Nase Jim Bridenstine. Nasa se sicer že nekaj časa, vsaj posredno, zavzema za obnovitev Plutonovega položaja na seznamu planetu v našem osončju. Njena misija New Horizons (nova obzorja), ki je obiskala nebesno telo, je prišla do odkritji, ki so znova spodbudila debate o Plutonu kot planetu.

Pluton, deveti kamen od sonca. FOTO: AP

Alan Stern, Nasin znanstvenik, ki je poveljeval misiji, je prav tako naklonjen ledenemu planetu in se je zanj zavzel kot soavtor članka, ki poziva k obnovitvi Plutonovega statusa. Oglasili so se tudi v Društvu za ohranjanje Plutona kot planeta in poudarili, da sedaj nikakor ni čas za zmanjševanje njegove pomembnosti. "Več kot 75 let so se otroci po vsem svetu učili, da ima naš sončni sistem devet planetov," so zapisali.

Šef Nase je prepričan, da bi Plutonu morali povrniti status planeta. FOTO: AP