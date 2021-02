Je znanost končno razvozljala skrivnost smrti študentov na Djatlovem prelazu?

Januarja leta 1959 se je skupina devetih študentov z Uralskega politehničnega inštituta in starejši inštuktor odpravila na pohod, globoko v uralsko gorovje. En član skupine, Juri Judin , se je moral predčasno obrniti nazaj zaradi bolezni, ostalih devet pa se ni nikoli vrnilo domov. Njihova trupla so nekaj tednov kasneje odkrili na gori Kholat Syakhyl, kar v jeziku tamkajšnje etnične skupine Mansi, ki naseljuje to območje, pomeni "gora mrtvih".

Njihova smrt in nenavadne okoliščine, v katerih so našli njihova trupla, so v desetletjih kasneje sprožila številne teorije zarote - vse od tajnih vojaških preizkusov, ki naj bi se odvijali na tem območju, do napada jetija, nekateri so s prstom kazali tudi na skupino Mansov in trdili, da je šlo za nekakšen obredni poboj. Trupla devetih študentov (nekatera so našli šele čez nekaj mesecev, ko se je stopil sneg) so bila raztresena po pobočju, našli so jih pomanjkljivo oblečena, na njih so bile nenavadne poškodbe (počena lobanja, zvit vrat, zlomljena rebra, manjkajoče oči ...), njihov šotor je bil prerezan od znotraj ... A najverjetnejša razlaga za dogodke v noči iz 1. na 2. februar 1959 je bil vseskozi snežni plaz.

To je ugotovila tudi ruska preiskava, ki so jo oblasti znova odprle februarja 2019. Skupino je plaz presenetil, medtem ko so spali v šotorih, uspeli so pobegniti in si poiskali zatočišče pod pobočjem, a jih je plaz nato zasul tam. Iz snega se niso mogli več izkopati in na koncu zmrznili.

A tudi ugotovitve te preiskave dvomljivcev niso prepričale. Kaj je povzročilo poškodbe, ki so sicer nenavadne za plazove, zakaj je medtem, ko je skupina postavila šotore in snežnim plazom, deveturna vrzel? Vse te odgovore je ruska preiskava pustila neodgovorjene.

Kaj se je dogajalo usodne noči na uralskem gorovju, so sedaj poskušali ugotoviti še z računalniško simulacijo. Aleksandra Puzrina s švicarskega tehnološkega inštituta ETH Zürich je zanimala predvsem omenjena časovna vrzel. Nedavno je objavil prispevek, v katerem pojasnjuje, da lahko potres sproži plaz, ki je lahko zakasnjen vse od nekaj minut do nekaj ur, povzema National Geographic. Pridružil se mu je še Johan Gaume, vodja oddelka za simulacije snežnih plazov pri EPFL - in skupaj sta z računalniško simulacijo poskušala poustvariti zadnje ure deveterice. Glede na zbrano dokumentacijo sta poustvarila okoljske razmere tiste noči, nato pa z digitalnim modelov poskušala ugotoviti, ali je mogoče, da se je v teh razmerah sprožil snežni plaz in kakšne bi bile posledice.