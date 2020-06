Dno Marianskega jarka, najglobljega znanega dela oceanov, prvič dosegla tudi ženska

Sullivanova je tako postala prva ženska in osma oseba v zgodovini, ki je dosegla najglobjo točko oceanov. Samo trije potopi so bili doslej uspešni. Leta 1960 je batiskaf Trieste ameriške vojne mornarice dosegel dno Marianskega jarka. Pilotirala sta ga poročnik Don Walsh in jacques Piccard. Leta 2012 je režiser filma Titanik James Cameron s podmornico Deepsea Challenger dosegel globino 10.907 metrov. Vescovu pa je velik met uspel že leta 2019, in sicer s podmornico Limiting Factor. Gre za zasebno financirano raziskovalno plovilo družbe Triton Submarines in je trenutno edino plovilo na svetu, ki se lahko potopi več kot 10.000 metrov globoko, še poroča Forbes.

11. oktobra 1984 je geologinja Kathryn D. Sullivan postala prva Američanka, ki se je sprehodila v vesolju. V torek pa je 68-letna nekdanja Nasina astronavtka postavila nov rekord. Z raziskovalcem podmorskega sveta in nekdanjim marincem Victorjem Lancejem Vescovom sta uspešno dosegla dno Marianskega jarka, ki je najglobji poznani del svetovnih oceanov in najnižja točka površja Zemljine skorje. Jarek leži na dnu zahodnega Tihega oceana, v globino pa meri skoraj 11.000 metrov, poroča Forbes.

Na svoji odpravi je našel številne edinstvene morske živali, ki živijo v globinah, a tudi plastično vrečko in ovoje od bombonov. Odkril pa je tudi štiri nove vrste rakov, imanovanih amfipodi.

Sullivanova je študirala geologijo na kalifornijski univerzi in univerzi Dalhousie v Kanadi. Med študijem v Kanadi, je sodelovala na več oceanografskih odpravah, ki so raziskovale morska dna Atlantskega in Tihega oceana. S pomočjo podmornic je njena raziskovalna skupina preučevala vulkanske procese, ki tvorijo oceansko skorjo, karje bila takrat pionirska novost. Med včerajšnjim potopom je ekipa odprave merila parametre, kot sta temperatura vode in slanost, preslikala oceansko dno in zbirala vzorce usedlin in organizmov.

V prihodnjih dneh bo Sullivanova na svojem osebnem blogu delila vtise in fotografije svoje dogodivščine, Vescovo pa svoje podvige redno objavlja na družbenem omrežju Twitter.