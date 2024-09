Dobra novica za vse, ki radi med vikendom spijo dlje

V raziskavo so vključili 91 tisoč posameznikov iz Velike Britanije, od katerih jih je 20 tisoč poročalo o pomanjkanju spanja, izsledke pa so predstavili na letošnjem kongresu Evropskega združenja za kardiologijo.

"Zadostno nadomeščanje spanja je povezano z manjšim tveganjem za bolezni srca. Povezava postane še bolj izrazita pri posameznikih, ki se med tednom redno srečujejo s pomanjkanjem spanca," je povzel avtor študije je Jandžun Song s kitajskega nacionalnega centra za obravnavo kardiovaskularnih bolezni, ki deluje v okviru pekinške bolnišnice Fuvaj.

Raziskava je trajala kar 14 let. Na podlagi zdravstvene dokumentacije in poročil o smrti so identificirali posameznike, ki so doživljali bolezni srca, motnje ritma, odpoved srca ali srčno kap. Te podatke so nato primerjali z vzorci spanja in prišli do zgoraj omenjene ugotovitve, da se pri osebah, ki sicer z zamudo nadoknadijo izgubljene ure spanja, nevarnost za srčne bolezni zmanjša za kar 19 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki tudi čez vikend ne spijo dovolj.

"Mnogi od nas ne spimo dovolj zaradi službenih ali družinskih obveznosti in čeprav poležavanje ob koncu tedna ni nadomestilo za običajen nočni počitek, ta obsežna študija kaže, da bi lahko pomagalo zmanjšati tveganje za bolezni srca," je ugotovitve pozdravil pomočnik strokovnega direktorja pri British Heart Foundation James Leiper. "Vemo, da lahko pomanjkanje spanja vpliva na naše splošno dobro počutje, in ta raziskava je pomemben opomnik, kako pomembno je, da poskušamo vsako noč spati vsaj sedem ur. Veselimo se prihodnjih študij, da bi bolje razumeli, kako lahko vzorci spanja vplivajo na srce in kako lahko prilagodimo sodoben način življenja, da bi izboljšali svoje zdravje," je še dodal, poroča Guardian.