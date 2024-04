Na hackathonu zmagala aplikacija, ki pomaga najti najboljša javna stranišča

Na 10. obletnici največjega slovenskega univerzitetnega hackathona so se znova izkazale tekmovalne ekipe, ki so v okviru 24-urnega maratona razvile širok spekter projektov, od spletnih in mobilnih aplikacij do iger in naprednih tehnologij, kot je strojno učenje. Zmagovalna ekipa je pripravila inovativno spletno aplikacijo, ki uporabnikom pomaga najti najboljša javna stranišča v bližini. Sicer pa so tekmovalci pripravili še pametno kolebnico, platformo, ki omogoča dostop do kakovostnih zapiskov in mentorjev in orodje za preprečevanje poplav, ki s pomočjo računalniškega vida zaznava ovire na slovenskih rekah.

Minuli konec tedna je potekal DragonHack, največji slovenski univerzitetni hackathon. Ta letos slavi svojo deseto obletnico, potekal pa je pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar. Gre za 24-urni maraton inovacij, ki vsako leto privabi kreativne mislece, inženirje in razvijalce, ki med seboj tekmujejo v razvoju inovativnih rešitev.

DragonHack je član lige Major League Hacking (MLH), globalne organizacije, ki združuje hackathone po vsem svetu in vsako leto podpre več kot 300 dogodkov v več kot 90 državah, s skupno udeležbo preko 500.000 razvijalcev.

"Udeleženci imajo priložnost delati z najnaprednejšimi tehnologijami, se povezati z vodilnimi podjetji v tehnološki industriji, izboljšati svoje tehnične veščine in stkati nova profesionalna prijateljstva," pravi organizator dogodka, ki dodaja, da so udeležencem na voljo tudi izobraževalne delavnice in predavanja, ki jih vodijo vodilni strokovnjaki iz industrije. Tekmovalne ekipe, ki so sestavljene iz treh do štirih članov, so pripravile raznolik nabor inovativnih projektov, ki z uporabo tehnoloških rešitev za rešujejo različne izzive ali izboljšujejo vsakdanje življenje. Ekipe so uporabile napredne tehnologije, kot so umetna inteligenca, računalniški vid, senzorji, pametni algoritmi in spletni vmesniki za dosego svojih ciljev. Letos je na DragonHacku moči merilo več kot 160 udeležencev, razdeljenih v 44 ekip, ki so se borili za prestižne nagrade in priznanja. "Ta dogodek ne prispeva le k slovenski tehnološki skupnosti, temveč potrjuje tudi svoj sloves kot kritično vozlišče za mlade inovatorje v regiji," dodaja organizator. Aplikacija, ki uporabnikom pomaga najti najboljša javna stranišča v bližini Zmagovalna ekipa DragonHacka 2024 je pripravila inovativno spletno aplikacijo, ki uporabnikom pomaga najti najboljša javna stranišča v bližini in izboljša izkušnjo z vključitvijo zanimive kratkočasne igre. "Dodaten bonus aplikacije je, da več kot uporabniki igrajo igro in uporabljajo aplikacijo, večji vpliv imajo na ocene stranišč. Tako imajo izkušeni uporabniki, ki znajo učinkovito izkoristiti čas na stranišču, možnost, da svoje ocene in priporočila delijo z ostalimi, kar zagotavlja koristne informacije za skupnost," so sporočili organizatorji.

Sicer pa so tekmovalci med drugim ustvarili še pametno kolebnico, ki omogoča različne izzive, meritve in zabavne igre. Druga platforma študentom omogoča dostop do kakovostnih zapiskov in mentorjev z le nekaj kliki, hkrati pa mentorjem omogoča promocijo njihovih storitev. Še ena skupina je ustvarila orodje za preprečevanje poplav, ki s pomočjo računalniškega vida zaznava ovire na slovenskih rekah. Nastala pa je tudi Spletna platforma za trgovanje z nafto, ki združuje strojno učenje s podatki iz preteklosti in živimi podatki iz sledenja naftnim tankerjem. Projekte je ocenjevala strokovna žirija: Oto Brglez, izkušeni tehnični vodja in ustanovitelj tehnološkega podkasta Ogrodje; Katarina Pivko, specialistka za mentorstvo in vodenje projektov v zdravstveni in visokotehnološki industriji, s poudarkom na komercializaciji znanstvenih raziskav; ter Bernard Grum, ekspert za računalništvo, poslovno informatiko in podjetništvo, z bogatimi izkušnjami v mentoriranju startupov. "S tako raznoliko žirijo so lahko udeleženci prejeli dragocene povratne informacije in vpoglede v svoje projekte," je prepričan organizator dogodka. "Kadar koli je naša ekipa naletela na izziv, smo se lahko zanesli na mentorje" Da so izjemno ponosni na rast in povezanost DragonHack skupnosti, sta povedala Eva Tisaj Žnidaršič in Matevž Černe, ustanovitelja in glavna organizatorja dogodka. "Na letošnjem dogodku so udeleženci pokazali izjemno predanost in fokus, saj so 24 ur neprekinjeno delali na svojih rešitvah," sta povedala.

